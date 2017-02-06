Додано: Чет 19 лип, 2018 17:45

antonivs3 написав: не знаю, не знаю- поинтересовался у родственника ценами аренды и очень сильно удивился- на Трое/Борщаге дешевле будет снимать, чем в среднем Харьковском спальнике. Алексеевка с метро вообще дорогая- 3ка в панельном совкошлаке с косметикой свежей тысяч 10тыс будет, там же 2ка в новострое 2010 (большая), с хорошим, но ничего особенного, ремонтом -14тыс не знаю, не знаю- поинтересовался у родственника ценами аренды и очень сильно удивился- на Трое/Борщаге дешевле будет снимать, чем в среднем Харьковском спальнике. Алексеевка с метро вообще дорогая- 3ка в панельном совкошлаке с косметикой свежей тысяч 10тыс будет, там же 2ка в новострое 2010 (большая), с хорошим, но ничего особенного, ремонтом -14тыс

Сравнивать нужно сравнимое. Во-первых Алексеевка это аналог Оболони, а не Троещины. Аналог Троещины это ХТЗ или Рогань, где цены за трешку с косметикой будут 5-6 тысяч включая коммунальные. В Харькове традиционно арендатор платит фиксированную цену плюс свет и, может, вода по счетчикам. Все коммунальные оплачивает арендодатель.Второе, чтобы сдать трешку на Алексеевке за 10, ремонт и техника должны быть совсем не косметическими (пусть и не премиального уровня).По поводу новостроя за 14 - сделать качественный ремонт в большой двушке стоит одинаково, что в Киеве, что в Харькове. Считайте 6 за ремонт, 6 за квартиру и 2 в среднем за коммунальные.Вывод. Все пропорционально. В Харькове в 1,7 раза ниже цена недвижимости и во столько же раз ниже цена аренды если привести к одному знаменателю с коммунальными. Чем больше цена ремонта, разница меньше.При этом наблюдается существенный перекос в ценах на новострои, которые отличаются не так сильно. Это понятно - цемент, техника, кирпич, соляра стоят одинаково. Поэтому в Киеве выгодно покупать новострои - весь город в кранах, в Харькове нет, поэтому строят мало.