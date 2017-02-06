Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:та нет подвоха, есть себестоимость зачем покупать в депресняковом чернигове, если можно взять за эти деньги «почти в киеве»
так ведь и строять у нас в Чернигове, и покупают новострой. Есть новострой в таких местах, что даже по нашим меркам - нижние гребеня. А есть вполне неплохие варианты, как по локации, так и по проектам.