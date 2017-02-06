Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:та нет подвоха, есть себестоимость зачем покупать в депресняковом чернигове, если можно взять за эти деньги «почти в киеве»
так ведь и строять у нас в Чернигове, и покупают новострой. Есть новострой в таких местах, что даже по нашим меркам - нижние гребеня. А есть вполне неплохие варианты, как по локации, так и по проектам.
Frant Как рушится легенда о 4-х прелестях у метро. Вы так её выстраивали, что сами поверили в свой собственный пенсионный фонд и о молодых студентках, которые садились к вам в авто. А тут такой облом легенды
Ожидание осени и представление что продавать надо уже вчера шевелит застройщиков эт хорошо скоро от квартир отбоя не будет. 2. Застройщику надо слух пустить возле военкомата - кто оформит рассрочку того в армию не берут в это время, УКРБУД не отпустит