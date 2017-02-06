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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1634163516361637

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:41

  kingkongovets написав:та нет подвоха, есть себестоимость
зачем покупать в депресняковом чернигове, если можно взять за эти деньги «почти в киеве»

Но ведь и в Чернигове берут. И в Бучах, Выжгородах. Но перспективы то разные.
Zebra
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Шедевр архитектурной фантазии на пох
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OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:52

  kingkongovets написав:та нет подвоха, есть себестоимость
зачем покупать в депресняковом чернигове, если можно взять за эти деньги «почти в киеве»

так ведь и строять у нас в Чернигове, и покупают новострой.
Есть новострой в таких местах, что даже по нашим меркам - нижние гребеня.
А есть вполне неплохие варианты, как по локации, так и по проектам.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:06

OzzyR
Это вы за храм божий МП под панелькой?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:09

барабашов
Я за балконы которые настроили
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:31

  ребе Нок написав:Акция в УКРБУД Беспроцентная рассрочка на 50 месяцев
Это реально так и есть, кто в курсе?

Чергове свідчення жорсткої кризи новобудного КРЖН.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:53

Frant
Как рушится легенда о 4-х прелестях у метро.
Вы так её выстраивали, что сами поверили в свой собственный пенсионный фонд и о молодых студентках, которые садились к вам в авто.
А тут такой облом легенды :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 22:32

  Frant написав:
  ребе Нок написав:Акция в УКРБУД Беспроцентная рассрочка на 50 месяцев
Это реально так и есть, кто в курсе?

Чергове свідчення жорсткої кризи новобудного КРЖН.

Ожидание осени и представление что продавать надо уже вчера шевелит застройщиков :D эт хорошо скоро от квартир отбоя не будет.
2. Застройщику надо слух пустить возле военкомата - кто оформит рассрочку того в армию не берут в это время, УКРБУД не отпустит :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как вам данные Бомбера?
Оранжевый-хит сезона
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