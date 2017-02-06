Но ведь и в Чернигове берут. И в Бучах, Выжгородах. Но перспективы то разные.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 19:41
Додано: Чет 19 лип, 2018 19:52
так ведь и строять у нас в Чернигове, и покупают новострой.
Есть новострой в таких местах, что даже по нашим меркам - нижние гребеня.
А есть вполне неплохие варианты, как по локации, так и по проектам.
Додано: Чет 19 лип, 2018 21:31
Чергове свідчення жорсткої кризи новобудного КРЖН.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 19 лип, 2018 21:53
Frant
Как рушится легенда о 4-х прелестях у метро.
Вы так её выстраивали, что сами поверили в свой собственный пенсионный фонд и о молодых студентках, которые садились к вам в авто.
А тут такой облом легенды
Додано: Чет 19 лип, 2018 22:32
Ожидание осени и представление что продавать надо уже вчера шевелит застройщиков эт хорошо скоро от квартир отбоя не будет.
2. Застройщику надо слух пустить возле военкомата - кто оформит рассрочку того в армию не берут в это время, УКРБУД не отпустит
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 19 лип, 2018 22:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как вам данные Бомбера?
Додано: Чет 19 лип, 2018 23:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.
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