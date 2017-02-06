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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1635163616371638

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 23:12

  ребе Нок написав:Ожидание осени и представление что продавать надо уже вчера шевелит застройщиков :D эт хорошо скоро от квартир отбоя не будет.

Провожу эксперимент с одним топовым застройщиком. Пока не вижу, чтобы он сильно шевелился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 23:21

  Frant написав:
  ребе Нок написав:Акция в УКРБУД Беспроцентная рассрочка на 50 месяцев
Это реально так и есть, кто в курсе?

Чергове свідчення жорсткої кризи новобудного КРЖН.


Нет, просто строить будут 50 месяцев.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:03

  Vlad442 написав:Сравнивать нужно сравнимое. Алексеевка это аналог Оболони, а не Троещины. Аналог Троещины это ХТЗ или Рогань, где цены трешки 5-6 тысяч включая коммунальные. В Харькове арендатор платит аренду плюс свет и, может, вода по счетчикам. Все коммунальные оплачивает арендодатель.

спасибо за разъяснение, хочу уточнить- а отопление тоже оплачивает арендодатель? тогда зимой сдавать треху на ХТЗ сущие слезы, да и аналог Оболони на 3-4 месяца сильно зажимает ленд-лорда по кэш-флоу
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:06

  Alex6 написав:
  Frant написав:
  ребе Нок написав:Акция в УКРБУД Беспроцентная рассрочка на 50 месяцев
Это реально так и есть, кто в курсе?

Чергове свідчення жорсткої кризи новобудного КРЖН.


Нет, просто строить будут 50 месяцев.

Затягування термінів будівництва на 4 роки - також ознака безпросвітних проблем Кржн.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:08

  Оранжевый-хит сезона написав:как вам данные Бомбера?

Ніяк. І без Бомбера зрозуміло, що найближчий рік ціни без суттєвих змін.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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