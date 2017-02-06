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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лип, 2018 23:12
ребе Нок написав:
Ожидание осени и представление что продавать надо уже вчера шевелит застройщиков
эт хорошо скоро от квартир отбоя не будет.
Провожу эксперимент с одним топовым застройщиком. Пока не вижу, чтобы он сильно шевелился.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 23:21
Frant написав: ребе Нок написав:
Акция в УКРБУД Беспроцентная рассрочка на 50 месяцев
Это реально так и есть, кто в курсе?
Чергове свідчення жорсткої кризи новобудного КРЖН.
Нет, просто строить будут 50 месяцев.
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Alex6
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:03
Vlad442 написав:
Сравнивать нужно сравнимое. Алексеевка это аналог Оболони, а не Троещины. Аналог Троещины это ХТЗ или Рогань, где цены трешки 5-6 тысяч включая коммунальные. В Харькове арендатор платит аренду плюс свет и, может, вода по счетчикам. Все коммунальные оплачивает арендодатель.
спасибо за разъяснение, хочу уточнить- а отопление тоже оплачивает арендодатель? тогда зимой сдавать треху на ХТЗ сущие слезы, да и аналог Оболони на 3-4 месяца сильно зажимает ленд-лорда по кэш-флоу
Савченко Так!
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:06
Alex6 написав: Frant написав: ребе Нок написав:
Акция в УКРБУД Беспроцентная рассрочка на 50 месяцев
Это реально так и есть, кто в курсе?
Чергове свідчення жорсткої кризи новобудного КРЖН.
Нет, просто строить будут 50 месяцев.
Затягування термінів будівництва на 4 роки - також ознака безпросвітних проблем Кржн.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:08
Оранжевый-хит сезона написав:
как вам данные Бомбера?
Ніяк. І без Бомбера зрозуміло, що найближчий рік ціни без суттєвих змін.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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