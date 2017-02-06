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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лип, 2018 23:05
Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.
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Zebra
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Додано: Чет 19 лип, 2018 23:12
ребе Нок написав:
Ожидание осени и представление что продавать надо уже вчера шевелит застройщиков
эт хорошо скоро от квартир отбоя не будет.
Провожу эксперимент с одним топовым застройщиком. Пока не вижу, чтобы он сильно шевелился.
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airmax78
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Додано: Чет 19 лип, 2018 23:21
Frant написав: ребе Нок написав:
Акция в УКРБУД Беспроцентная рассрочка на 50 месяцев
Это реально так и есть, кто в курсе?
Чергове свідчення жорсткої кризи новобудного КРЖН.
Нет, просто строить будут 50 месяцев.
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Alex6
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:00
airmax78 написав: ребе Нок написав:
Ожидание осени и представление что продавать надо уже вчера шевелит застройщиков
эт хорошо скоро от квартир отбоя не будет.
Провожу эксперимент с одним топовым застройщиком. Пока не вижу, чтобы он сильно шевелился.
Какой эксперимент? Выбиваете скидку? Или рассрочку?
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николай иванович
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:03
Vlad442 написав:
Сравнивать нужно сравнимое. Алексеевка это аналог Оболони, а не Троещины. Аналог Троещины это ХТЗ или Рогань, где цены трешки 5-6 тысяч включая коммунальные. В Харькове арендатор платит аренду плюс свет и, может, вода по счетчикам. Все коммунальные оплачивает арендодатель.
спасибо за разъяснение, хочу уточнить- а отопление тоже оплачивает арендодатель? тогда зимой сдавать треху на ХТЗ сущие слезы, да и аналог Оболони на 3-4 месяца сильно зажимает ленд-лорда по кэш-флоу
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:06
Alex6 написав: Frant написав: ребе Нок написав:
Акция в УКРБУД Беспроцентная рассрочка на 50 месяцев
Это реально так и есть, кто в курсе?
Чергове свідчення жорсткої кризи новобудного КРЖН.
Нет, просто строить будут 50 месяцев.
Затягування термінів будівництва на 4 роки - також ознака безпросвітних проблем Кржн.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:08
Оранжевый-хит сезона написав:
как вам данные Бомбера?
Ніяк. І без Бомбера зрозуміло, що найближчий рік ціни без суттєвих змін. І можуть ще просісти. Звернули увагу на заморозку третини новобудів в Києві?
Бомбер за пафосом і рекламою дешевіючого Кржн все більше схожий на домік.уа і ріелтор.уа.
Проте бомбер інколи шмагає рожевоокулярників палаючою Авізо:
"строители попадают в патовую ситуацию: цены нельзя поднимать - но и не поднимать невозможно. Поэтому стройкомпании могут устраивать формальные акции – скидки по которым будут только на рекламных буклетах. Фактическая же цена недвижимости не изменится, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Так что будьте бдительны и не бегите сломя голову за заманчивыми «бонусами» в отделы продаж."
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 07:20
Frant написав: Оранжевый-хит сезона написав:
как вам данные Бомбера?
Ніяк. І без Бомбера зрозуміло, що найближчий рік ціни без суттєвих змін. І можуть ще просісти. Звернули увагу на заморозку третини новобудів в Києві?
Бомбер за пафосом і рекламою дешевіючого Кржн все більше схожий на домік.уа і ріелтор.уа.
Проте бомбер інколи шмагає рожевоокулярників палаючою Авізо:
"строители попадают в патовую ситуацию: цены нельзя поднимать - но и не поднимать невозможно. Поэтому стройкомпании могут устраивать формальные акции – скидки по которым будут только на рекламных буклетах. Фактическая же цена недвижимости не изменится, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Так что будьте бдительны и не бегите сломя голову за заманчивыми «бонусами» в отделы продаж."
ага, в сентябре о росте цен заговорят все
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 07:24
Оранжевый-хит сезона написав: Frant написав: Оранжевый-хит сезона написав:
как вам данные Бомбера?
Ніяк. І без Бомбера зрозуміло, що найближчий рік ціни без суттєвих змін. І можуть ще просісти. Звернули увагу на заморозку третини новобудів в Києві?
Бомбер за пафосом і рекламою дешевіючого Кржн все більше схожий на домік.уа і ріелтор.уа.
Проте бомбер інколи шмагає рожевоокулярників палаючою Авізо:
"строители попадают в патовую ситуацию: цены нельзя поднимать - но и не поднимать невозможно. Поэтому стройкомпании могут устраивать формальные акции – скидки по которым будут только на рекламных буклетах. Фактическая же цена недвижимости не изменится, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Так что будьте бдительны и не бегите сломя голову за заманчивыми «бонусами» в отделы продаж."
ага, в сентябре о росте цен заговорят все
Зачем флудить? Тема о росте недвижки совсем рядом. Там и пишите.
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BIGor
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 07:54
Zebra написав:
Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.
я вже писав, що області із високим відсотком сільського населення,
мають потенціал росту нерухомості в обл. центрах,
наприклад ціни на новобудови, та й житло загалом в м.Тернополі майже такі самі, як у Львові, і на рівні Ірпеня\Бучі,
а зарплати та оренда не дотягує, до того ж значно...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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