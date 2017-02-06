Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:40

в ООН разработали крошечные дома для решения проблемы нехватки жильяВ таком крошечном домике помещаются небольшая кухня, а также одна комната с навесной или выдвижной кроватью и встроенными шкафами. Кроме того, на стенах дома можно выращивать овощи и фрукты.Установленные на крыше солнечные батареи обеспечивают его электроэнергией, также есть встроенная система сбора дождевой воды.По расчетам создателей, в этом доме может проживать семья до четырех человек.В ООН отмечают, что на строительство жилья уходит 40% ресурсов планеты. Такие домики, благодаря небольшому расходу строительных материалов на их создание, могут значительно уменьшить нагрузку на природу.На сегодня во временных постройках живут около миллиарда человек, предложенный ООН вариант жилья может стать для них выходом из этой ситуации.Представленный в штаб-квартире ООН вариант дома был специально разработан для Нью-Йорка с учетом особенностей его климата — холодных зим и жаркого лета.Уже также разработаны варианты экономичных домов для столиц Эквадора и Кении.