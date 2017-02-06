Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:как вам данные Бомбера?
Ніяк. І без Бомбера зрозуміло, що найближчий рік ціни без суттєвих змін. І можуть ще просісти. Звернули увагу на заморозку третини новобудів в Києві?
Бомбер за пафосом і рекламою дешевіючого Кржн все більше схожий на домік.уа і ріелтор.уа.
Проте бомбер інколи шмагає рожевоокулярників палаючою Авізо: "строители попадают в патовую ситуацию: цены нельзя поднимать - но и не поднимать невозможно. Поэтому стройкомпании могут устраивать формальные акции – скидки по которым будут только на рекламных буклетах. Фактическая же цена недвижимости не изменится, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Так что будьте бдительны и не бегите сломя голову за заманчивыми «бонусами» в отделы продаж."
ага, в сентябре о росте цен заговорят все
а тим часом курс повзь-повзь догори, уже переповз через ПА26.5
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
поки їхав почув розмову: Вона - "Продаєм квартиру, рієлтор виставив 55куе, поругалися" Він - "Шас легше купить чим продать. От построєного продано 25%, 75% - навєс" Вона - "Продаєм в убиток" Він - "Це єслі в $ счітать, а в гривні прибиль: було 700000 (ПА8) - шас 1 лям (ПА26.5)"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Zebra написав:Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.
Мне кажется ирпенебуча переоценены, со временем на рынке будет сдвиг бо до людей дойдет что не надо им несколько квартир, что дефицита квартир нет и уже не будет, рост цен в несколько раз в далеком прошлом, тогда ирпенебуча качнется и упадет еще ниже чем должна была бы стоить и даже ниже Чернигова.
Zebra написав:Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.
Мне кажется ирпенебуча переоценены, со временем на рынке будет сдвиг бо до людей дойдет что не надо им несколько квартир, что дефицита квартир нет и уже не будет, рост цен в несколько раз в далеком прошлом, тогда ирпенебуча качнется и упадет еще ниже чем должна была бы стоить и даже ниже Чернигова.
не думаю, от мені подобається новий район, нові будинки, вмєняємі люди... (всьо согласно мєтодічкі учоткі Первий, і нікакіх хрущіков с Тампере ...) чисто, на лавочках не бухають... до Києва недалеко рейковим транспортом... інфраструктура є .... якщо хочіцца в тіятр - Куйов під боком...
в електричці тьотка із поста вище, що продає квартиру в Кєиві, каже що її і у Ворзелі нравиццо, воздух чістий, ліхко дишать...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
в ООН разработали крошечные дома для решения проблемы нехватки жилья
В таком крошечном домике помещаются небольшая кухня, а также одна комната с навесной или выдвижной кроватью и встроенными шкафами. Кроме того, на стенах дома можно выращивать овощи и фрукты.
Установленные на крыше солнечные батареи обеспечивают его электроэнергией, также есть встроенная система сбора дождевой воды.
По расчетам создателей, в этом доме может проживать семья до четырех человек.
В ООН отмечают, что на строительство жилья уходит 40% ресурсов планеты. Такие домики, благодаря небольшому расходу строительных материалов на их создание, могут значительно уменьшить нагрузку на природу.
На сегодня во временных постройках живут около миллиарда человек, предложенный ООН вариант жилья может стать для них выходом из этой ситуации.
Представленный в штаб-квартире ООН вариант дома был специально разработан для Нью-Йорка с учетом особенностей его климата — холодных зим и жаркого лета.
Zebra написав:Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.
Мне кажется ирпенебуча переоценены, со временем на рынке будет сдвиг бо до людей дойдет что не надо им несколько квартир, что дефицита квартир нет и уже не будет, рост цен в несколько раз в далеком прошлом, тогда ирпенебуча качнется и упадет еще ниже чем должна была бы стоить и даже ниже Чернигова.
С чего бы ей падать? Жить в пригороде - это нормально. По-западному, если можно так выразиться. Тем более, в Ирпене и Буче есть железка. Электрички отремонтированные запустили с минимальным интервалом. Дальше только лучше будет с этим направлением.