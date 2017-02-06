RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1637163816391640>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 07:56

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:как вам данные Бомбера?

Ніяк. І без Бомбера зрозуміло, що найближчий рік ціни без суттєвих змін. І можуть ще просісти. Звернули увагу на заморозку третини новобудів в Києві?


Бомбер за пафосом і рекламою дешевіючого Кржн все більше схожий на домік.уа і ріелтор.уа.

Проте бомбер інколи шмагає рожевоокулярників палаючою Авізо:
"строители попадают в патовую ситуацию: цены нельзя поднимать - но и не поднимать невозможно. Поэтому стройкомпании могут устраивать формальные акции – скидки по которым будут только на рекламных буклетах. Фактическая же цена недвижимости не изменится, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Так что будьте бдительны и не бегите сломя голову за заманчивыми «бонусами» в отделы продаж."

ага, в сентябре о росте цен заговорят все

а тим часом курс повзь-повзь догори, уже переповз через ПА26.5
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14173
З нами з: 09.03.14
Подякував: 835 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:00

новини із електрички:

поки їхав почув розмову:
Вона - "Продаєм квартиру, рієлтор виставив 55куе, поругалися"
Він - "Шас легше купить чим продать. От построєного продано 25%, 75% - навєс"
Вона - "Продаєм в убиток"
Він - "Це єслі в $ счітать, а в гривні прибиль: було 700000 (ПА8) - шас 1 лям (ПА26.5)"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14173
З нами з: 09.03.14
Подякував: 835 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Товарищи, а где трибека?
OzzyR
 
Повідомлень: 52
З нами з: 26.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:12

OzzyR
На всё кэшфлоу уехала на Мальдивы.
барабашов
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 16.06.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:28

  Zebra написав:Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.

Мне кажется ирпенебуча переоценены, со временем на рынке будет сдвиг бо до людей дойдет что не надо им несколько квартир, что дефицита квартир нет и уже не будет, рост цен в несколько раз в далеком прошлом, тогда ирпенебуча качнется и упадет еще ниже чем должна была бы стоить и даже ниже Чернигова.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 02.03.15
Подякував: 203 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:32

  OzzyR написав:Товарищи, а где трибека?

зобанен навечно, с ним как с китайским коррупционером получилось
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 02.03.15
Подякував: 203 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:40

  ребе Нок написав:
  Zebra написав:Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.

Мне кажется ирпенебуча переоценены, со временем на рынке будет сдвиг бо до людей дойдет что не надо им несколько квартир, что дефицита квартир нет и уже не будет, рост цен в несколько раз в далеком прошлом, тогда ирпенебуча качнется и упадет еще ниже чем должна была бы стоить и даже ниже Чернигова.

не думаю, от мені подобається новий район, нові будинки, вмєняємі люди...
(всьо согласно мєтодічкі учоткі Первий, і нікакіх хрущіков с Тампере ...)
чисто, на лавочках не бухають...
до Києва недалеко рейковим транспортом...
інфраструктура є ....
якщо хочіцца в тіятр - Куйов під боком...

в електричці тьотка із поста вище, що продає квартиру в Кєиві, каже що її і у Ворзелі нравиццо, воздух чістий, ліхко дишать...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14173
З нами з: 09.03.14
Подякував: 835 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:40

в ООН разработали крошечные дома для решения проблемы нехватки жилья

В таком крошечном домике помещаются небольшая кухня, а также одна комната с навесной или выдвижной кроватью и встроенными шкафами. Кроме того, на стенах дома можно выращивать овощи и фрукты.

Установленные на крыше солнечные батареи обеспечивают его электроэнергией, также есть встроенная система сбора дождевой воды.

По расчетам создателей, в этом доме может проживать семья до четырех человек.

В ООН отмечают, что на строительство жилья уходит 40% ресурсов планеты. Такие домики, благодаря небольшому расходу строительных материалов на их создание, могут значительно уменьшить нагрузку на природу.

На сегодня во временных постройках живут около миллиарда человек, предложенный ООН вариант жилья может стать для них выходом из этой ситуации.

Представленный в штаб-квартире ООН вариант дома был специально разработан для Нью-Йорка с учетом особенностей его климата — холодных зим и жаркого лета.

Уже также разработаны варианты экономичных домов для столиц Эквадора и Кении.
http://racurs.ua/n108252-v-tesnote-da-ne-v-obide-v-oon-razrabotali-kroshechnye-doma-dlya-resheniya-problemy-nehvatki
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 02.03.15
Подякував: 203 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:42

  ребе Нок написав:
  Zebra написав:Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.

Мне кажется ирпенебуча переоценены, со временем на рынке будет сдвиг бо до людей дойдет что не надо им несколько квартир, что дефицита квартир нет и уже не будет, рост цен в несколько раз в далеком прошлом, тогда ирпенебуча качнется и упадет еще ниже чем должна была бы стоить и даже ниже Чернигова.


С чего бы ей падать? Жить в пригороде - это нормально. По-западному, если можно так выразиться. Тем более, в Ирпене и Буче есть железка. Электрички отремонтированные запустили с минимальным интервалом. Дальше только лучше будет с этим направлением.
Viktor
 
Повідомлень: 170
З нами з: 23.05.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ребе Нок написав:Установленные на крыше солнечные батареи обеспечивают его электроэнергией, также есть встроенная система сбора дождевой воды.


Такой домик по себестоимости с теми батареями будет подороже цоколя в Буче )))
Alex6
 
Повідомлень: 366
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1637163816391640>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Viktor і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1091, 1092, 1093
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10920 1992194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 20:30
николай иванович
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86688
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25045
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3395)
20.07.2018 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron