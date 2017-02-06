Так это от бедности.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:54
або ж
невміння рахувати гроші. Експлуатація власного авто і витрати на пальне - щорічно мінус мінімум 1500 Дол, за 40 років стажу - мінус 60000 Дол, тобто повноцінна квартира біля метро.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 20 лип, 2018 08:56, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:54
А недвижимость только для богатых? К Вашему сведению, процент бедных очень велик. Вот и думайте, будет ли спрос на дешёвый пригород или не будет.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В завершение темы пенопласта на мурале с ласточкой: СТБ сняло сюжет. Хозяйка квартиры, которая утеплялась и "испортила" мурал, пустила журналистов в квартиру.
Делайте выводы
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:04
еще можно стеклянную тару сдавать, картонную упаковку от всех видов товаров тоже...
так глядишь за 40 лет и вторую на этаже подтянуть, а если сильно напрячься и с детьми вообще никуда не ездить до их двадцатилетия, то и третью с четвёртой.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:10
Мне в этом видео понравились высотки на фоне которых эта палатка стоит. Как Каддафи в Белом Доме свой шатер разбивал.
Представляете так ПОХ расселить в экологических будках
И какого цвета станут те помидоры на стенках с выхлопами киевских маршруток и б***?
Но главное - Кличкоу не показывайте это видео - проникнется и про мост Микитася забудет. Я вот думаю - сколько людей должно под мостом погибнуть, чтобы этого отбитого мэра народ выгнал из мэрии? Или к жертвам у нас привыкли и лишь бы путин не напал?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:10
Франт, пока вы будете экономить 1500$ в год, откладывая на "возле метро", Вы:
1. Потеряете много лет жизни, живя в арендованной квартире.
2. Будете стеснять родителей или родители будут стеснять Вас, живя в одной квартире одной большой семьёй.
3. По первому пункту ещё и расход неслабый, уж точно не меньше расходов на дорогу с пригорода.
4. Машина у большинства и так есть, что "возле метро" что в "ипенях" и если и считать расходы на машину, то только на бензин и амортизацию, а не на полное содержание.
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