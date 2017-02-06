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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1638163916401641>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Viktor написав:Жить в пригороде - это нормально. По-западному, если можно так выразиться. Тем более, в Ирпене и Буче есть железка. Электрички


Так это от бедности.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:54

  Alex6 написав:
  Viktor написав:Жить в пригороде - это нормально. По-западному, если можно так выразиться. Тем более, в Ирпене и Буче есть железка. Электрички


Так это от бедности.
або ж

невміння рахувати гроші. Експлуатація власного авто і витрати на пальне - щорічно мінус мінімум 1500 Дол, за 40 років стажу - мінус 60000 Дол, тобто повноцінна квартира біля метро.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 20 лип, 2018 08:56, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:54

  Alex6 написав:
  Viktor написав:Жить в пригороде - это нормально. По-западному, если можно так выразиться. Тем более, в Ирпене и Буче есть железка. Электрички


Так это от бедности.


А недвижимость только для богатых? К Вашему сведению, процент бедных очень велик. Вот и думайте, будет ли спрос на дешёвый пригород или не будет.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть

В завершение темы пенопласта на мурале с ласточкой: СТБ сняло сюжет. Хозяйка квартиры, которая утеплялась и "испортила" мурал, пустила журналистов в квартиру.
Делайте выводы
https://vikna.stb.ua/ua/episode/zipsovanij-mural/
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:04

  Frant написав:Експлуатація власного авто і витрати на пальне - щорічно мінус мінімум 1500 Дол, за 40 років стажу - мінус 60000 Дол, тобто повноцінна квартира біля метро.

еще можно стеклянную тару сдавать, картонную упаковку от всех видов товаров тоже...
так глядишь за 40 лет и вторую на этаже подтянуть, а если сильно напрячься и с детьми вообще никуда не ездить до их двадцатилетия, то и третью с четвёртой.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:10

  ребе Нок написав:в ООН разработали крошечные дома для решения проблемы нехватки жилья


http://racurs.ua/n108252-v-tesnote-da-ne-v-obide-v-oon-razrabotali-kroshechnye-doma-dlya-resheniya-problemy-nehvatki


Мне в этом видео понравились высотки на фоне которых эта палатка стоит. Как Каддафи в Белом Доме свой шатер разбивал.
Представляете так ПОХ расселить в экологических будках :D
И какого цвета станут те помидоры на стенках с выхлопами киевских маршруток и б***?
Но главное - Кличкоу не показывайте это видео - проникнется и про мост Микитася забудет. Я вот думаю - сколько людей должно под мостом погибнуть, чтобы этого отбитого мэра народ выгнал из мэрии? Или к жертвам у нас привыкли и лишь бы путин не напал?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:10

  Frant написав:
  Alex6 написав:
  Viktor написав:Жить в пригороде - это нормально. По-западному, если можно так выразиться. Тем более, в Ирпене и Буче есть железка. Электрички


Так это от бедности.
або ж

невміння рахувати гроші. Експлуатація власного авто і витрати на пальне - щорічно мінус мінімум 1500 Дол, за 40 років стажу - мінус 60000 Дол, тобто повноцінна квартира біля метро.


Франт, пока вы будете экономить 1500$ в год, откладывая на "возле метро", Вы:

1. Потеряете много лет жизни, живя в арендованной квартире.
2. Будете стеснять родителей или родители будут стеснять Вас, живя в одной квартире одной большой семьёй.
3. По первому пункту ещё и расход неслабый, уж точно не меньше расходов на дорогу с пригорода.
4. Машина у большинства и так есть, что "возле метро" что в "ипенях" и если и считать расходы на машину, то только на бензин и амортизацию, а не на полное содержание.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:25

  Viktor написав:
С чего бы ей падать? Жить в пригороде - это нормально. По-западному, если можно так выразиться. Тем более, в Ирпене и Буче есть железка. Электрички отремонтированные запустили с минимальным интервалом. Дальше только лучше будет с этим направлением.

Жить в пригороді по західному це в Конику.
А жить в ірпіні, по західному це в 13 районі Парижу. На жаль....
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 20 лип, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Я вот думаю - сколько людей должно под мостом погибнуть, чтобы этого отбитого мэра народ выгнал из мэрии?

Виталик, когда пошёл в политику, наверное прозрел, что там денег крутится больше, чем в боксе. В Боксе он потел каждый день , надрывался, чтоб через 10 лет стать чемпионом, а в политике и на посту мэра такие же миллионы можно сорвать по тихому и без напряга. И таких незаметных ребят, с доходами, не меньшими чем у чемпиона мира, как оказалось очень много. Кто после этого чемпион?
Его кулаками били-не выбили. Словами тем более ничего не сделаешь.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:50

  Первый написав:
  Viktor написав:
С чего бы ей падать? Жить в пригороде - это нормально. По-западному, если можно так выразиться. Тем более, в Ирпене и Буче есть железка. Электрички отремонтированные запустили с минимальным интервалом. Дальше только лучше будет с этим направлением.

Жить в пригороді по західному це в Конику.
А жить в ірпіні, по західному це в 13 районі Парижу. На жаль....


не был в 13м районе, но дома вокруг центрального парка ирпеня вполне нормальные, красиво, по-западному. вполне себе економ вариантик, особенно если на надо каждый день в киев пилить. хотя, ездят ще и с бучи, и с украинки.. за 10-11 тыс грн 1 кв вполне нормэ

и судя по огромным масштабам строек в ипенях, спрос таки есть
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 20 лип, 2018 09:52, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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