Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:12

Serg-ik написав: kingkongovets написав: я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть

В завершение темы пенопласта на мурале с ласточкой: СТБ сняло сюжет. Хозяйка квартиры, которая утеплялась и "испортила" мурал, пустила журналистов в квартиру.

Делайте выводы

https://vikna.stb.ua/ua/episode/zipsovanij-mural/ В завершение темы пенопласта на мурале с ласточкой: СТБ сняло сюжет. Хозяйка квартиры, которая утеплялась и "испортила" мурал, пустила журналистов в квартиру.Делайте выводы



мы вчера выяснили, шо для эстетов птица на святошинской бпске гораздо важнее, чем слезы и кашель двух детей

проехали



зы: проблема, макс, была бы, если бы ваше святейшество изволило посетить улицу булаховского и у вас бы открылось глазное кровотечение

кстати, в уп сказали (сюжет из уп красноречиво подтверждает мои вчерашние слова - съемочную группу там отшили как котят) шо закон позволяет делать жильцам утепление за свой счет

мат и шах (с) мы вчера выяснили, шо для эстетов птица на святошинской бпске гораздо важнее, чем слезы и кашель двух детейпроехализы: проблема, макс, была бы, если бы ваше святейшество изволило посетить улицу булаховского и у вас бы открылось глазное кровотечениекстати, в уп сказали (сюжет из уп красноречиво подтверждает мои вчерашние слова - съемочную группу там отшили как котят) шо закон позволяет делать жильцам утепление за свой счетмат и шах (с)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.