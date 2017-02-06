Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Сравнивать нужно сравнимое. Алексеевка это аналог Оболони, а не Троещины. Аналог Троещины это ХТЗ или Рогань, где цены трешки 5-6 тысяч включая коммунальные. В Харькове арендатор платит аренду плюс свет и, может, вода по счетчикам. Все коммунальные оплачивает арендодатель.
спасибо за разъяснение, хочу уточнить- а отопление тоже оплачивает арендодатель? тогда зимой сдавать треху на ХТЗ сущие слезы, да и аналог Оболони на 3-4 месяца сильно зажимает ленд-лорда по кэш-флоу
Совершенно верно. Арендатор платит только счетчики. В большинстве случаев это только свет. Зимой арендодателю остается меньше, чем летом.
мы вчера выяснили, шо для эстетов птица на святошинской бпске гораздо важнее, чем слезы и кашель двух детей проехали
зы: проблема, макс, была бы, если бы ваше святейшество изволило посетить улицу булаховского и у вас бы открылось глазное кровотечение кстати, в уп сказали (сюжет из уп красноречиво подтверждает мои вчерашние слова - съемочную группу там отшили как котят) шо закон позволяет делать жильцам утепление за свой счет мат и шах (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Сырая стена. Настолько сырая, что обои отвалились, грибок, вещи в шкафу плесенью пахнут. Двое детей болеют.
Как в таких условиях живут другие 30 квартир? Почему до сих пор не утеплились? Очень вредный сюжет - оправдывает ур0д0вание фасадов.
нуда - а эта мрачняковая птичка пистец как украшает легко быть принципиальным, когда кашляют и болеют не твои дети футакимбыть
зы: всем принципиальным критикам утепления фасадов настоятельно рекомендую пожить, или хотя бы посетить холодные торцевые квартиры зимой, переночевать разок, а лучше с детьми шоп на землю спуститься и трошки разбронзоветь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Frant написав:Експлуатація власного авто і витрати на пальне - щорічно мінус мінімум 1500 Дол, за 40 років стажу - мінус 60000 Дол, тобто повноцінна квартира біля метро.
еще можно стеклянную тару сдавать, картонную упаковку от всех видов товаров тоже... так глядишь за 40 лет и вторую на этаже подтянуть, а если сильно напрячься и с детьми вообще никуда не ездить до их двадцатилетия, то и третью с четвёртой.
Нагадую: медіанна ЗП в Україні не більше 300 Дол/міс на руки, тобто 3600 Дол/рік. Інакше кажучи, для пересічного - проживання в пригороді і поїздки на власному авто на роботу - то половина річного бюджету одного працюючого члена сім'ї.