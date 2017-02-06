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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1638163916401641

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:51

  antonivs3 написав:
  Vlad442 написав:Сравнивать нужно сравнимое. Алексеевка это аналог Оболони, а не Троещины. Аналог Троещины это ХТЗ или Рогань, где цены трешки 5-6 тысяч включая коммунальные. В Харькове арендатор платит аренду плюс свет и, может, вода по счетчикам. Все коммунальные оплачивает арендодатель.

спасибо за разъяснение, хочу уточнить- а отопление тоже оплачивает арендодатель? тогда зимой сдавать треху на ХТЗ сущие слезы, да и аналог Оболони на 3-4 месяца сильно зажимает ленд-лорда по кэш-флоу

Совершенно верно. Арендатор платит только счетчики. В большинстве случаев это только свет. Зимой арендодателю остается меньше, чем летом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:08

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть

В завершение темы пенопласта на мурале с ласточкой: СТБ сняло сюжет. Хозяйка квартиры, которая утеплялась и "испортила" мурал, пустила журналистов в квартиру.
Делайте выводы
https://vikna.stb.ua/ua/episode/zipsovanij-mural/

Сорян, там рекламы в 3 раза больше по продолжительности чем сюжета - не осилил. Так че там за проблема?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть

В завершение темы пенопласта на мурале с ласточкой: СТБ сняло сюжет. Хозяйка квартиры, которая утеплялась и "испортила" мурал, пустила журналистов в квартиру.
Делайте выводы
https://vikna.stb.ua/ua/episode/zipsovanij-mural/


мы вчера выяснили, шо для эстетов птица на святошинской бпске гораздо важнее, чем слезы и кашель двух детей
проехали

зы: проблема, макс, была бы, если бы ваше святейшество изволило посетить улицу булаховского и у вас бы открылось глазное кровотечение
кстати, в уп сказали (сюжет из уп красноречиво подтверждает мои вчерашние слова - съемочную группу там отшили как котят) шо закон позволяет делать жильцам утепление за свой счет
мат и шах (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Так че там за проблема?

Сырая стена. Настолько сырая, что обои отвалились, грибок, вещи в шкафу плесенью пахнут. Двое детей болеют.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:47

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Так че там за проблема?

Сырая стена. Настолько сырая, что обои отвалились, грибок, вещи в шкафу плесенью пахнут. Двое детей болеют.

Как в таких условиях живут другие 30 квартир? Почему до сих пор не утеплились? Очень вредный сюжет - оправдывает ур0д0вание фасадов.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:54

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Так че там за проблема?

Сырая стена. Настолько сырая, что обои отвалились, грибок, вещи в шкафу плесенью пахнут. Двое детей болеют.

Как в таких условиях живут другие 30 квартир? Почему до сих пор не утеплились? Очень вредный сюжет - оправдывает ур0д0вание фасадов.


нуда - а эта мрачняковая птичка пистец как украшает
легко быть принципиальным, когда кашляют и болеют не твои дети
футакимбыть

зы: всем принципиальным критикам утепления фасадов настоятельно рекомендую пожить, или хотя бы посетить холодные торцевые квартиры зимой, переночевать разок, а лучше с детьми
шоп на землю спуститься и трошки разбронзоветь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:57

  Yuri_T написав:
  Frant написав:Експлуатація власного авто і витрати на пальне - щорічно мінус мінімум 1500 Дол, за 40 років стажу - мінус 60000 Дол, тобто повноцінна квартира біля метро.

еще можно стеклянную тару сдавать, картонную упаковку от всех видов товаров тоже...
так глядишь за 40 лет и вторую на этаже подтянуть, а если сильно напрячься и с детьми вообще никуда не ездить до их двадцатилетия, то и третью с четвёртой.

Нагадую: медіанна ЗП в Україні не більше 300 Дол/міс на руки, тобто 3600 Дол/рік. Інакше кажучи, для пересічного - проживання в пригороді і поїздки на власному авто на роботу - то половина річного бюджету одного працюючого члена сім'ї.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:06

  BIGor написав:Зачем флудить? Тема о росте недвижки совсем рядом. Там и пишите.


Вы не согласны и отрицаете рост цен ?
vladimir07
 
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