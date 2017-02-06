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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1639164016411642

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:40

  Frant написав:
  vladimir07 написав:
  BIGor написав:Зачем флудить? Тема о росте недвижки совсем рядом. Там и пишите.


Вы не согласны и отрицаете рост цен ?

Зростання цін в якому секторі? Ширпотреб, пінопластові неохрущі і хрущі - жодного зростання. Елітка - так, дорожчає.

Ого!!! Франт цитирует респекта!!! Элитка дорожает!!!
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кловский 7а модные мопы на видовом этажеЗображення
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:30

  Оранжевый-хит сезона написав:Кловский 7а модные мопы на видовом этажеЗображення

Любой модный МОП, за несколько лет начинает превращение в старомодный МОП.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:44

  UA написав:Любой модный МОП, за несколько лет начинает превращение в старомодный МОП.

Еще и плитка самая дешевая
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 225
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