Ого!!! Франт цитирует респекта!!! Элитка дорожает!!!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:40
Ого!!! Франт цитирует респекта!!! Элитка дорожает!!!
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кловский 7а модные мопы на видовом этаже
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:30
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:44
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
|