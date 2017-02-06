Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:53

Serg-ik написав: kingkongovets написав: я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть

В завершение темы пенопласта на мурале с ласточкой: СТБ сняло сюжет. Хозяйка квартиры, которая утеплялась и "испортила" мурал, пустила журналистов в квартиру.

Делайте выводы

https://vikna.stb.ua/ua/episode/zipsovanij-mural/ В завершение темы пенопласта на мурале с ласточкой: СТБ сняло сюжет. Хозяйка квартиры, которая утеплялась и "испортила" мурал, пустила журналистов в квартиру.Делайте выводы

Где Юра ?Выводы- птичке жить не долго осталось , кто залепил - рагуль , а как ремонтировать межпанельные швы ? Судя по тому что говорит тетка - дует сквозь стену , то и замокает снаружи , если швы не отремонтировали и залепили пенопластом- пц. Так как пенопласт только на одной панели - будет промерзать с торцов. Дома маленькие дети - постоянно готовка , стирка , сушка - влажность и грибок на самой холодной стене. Вентилятор лучше постоянно или с датчиком влажности в ванную , то же на кухню + вытяжка над плитой , если окна пластик - приточные клапаны , убрать мебель от наружной стены , выключить конвектор и научиться жить при +20 . А птичку лучше было угробить мин ватой 100мм , а пенопласт все таки внутрь , только экструдированный паронепроницаемый , без зазора к стене