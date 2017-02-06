Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Где Юра ? Выводы- птичке жить не долго осталось , кто залепил - рагуль , а как ремонтировать межпанельные швы ? Судя по тому что говорит тетка - дует сквозь стену , то и замокает снаружи , если швы не отремонтировали и залепили пенопластом- пц. Так как пенопласт только на одной панели - будет промерзать с торцов. Дома маленькие дети - постоянно готовка , стирка , сушка - влажность и грибок на самой холодной стене. Вентилятор лучше постоянно или с датчиком влажности в ванную , то же на кухню + вытяжка над плитой , если окна пластик - приточные клапаны , убрать мебель от наружной стены , выключить конвектор и научиться жить при +20 . А птичку лучше было угробить мин ватой 100мм , а пенопласт все таки внутрь , только экструдированный паронепроницаемый , без зазора к стене
BIGor написав:Зачем флудить? Тема о росте недвижки совсем рядом. Там и пишите.
Вы не согласны и отрицаете рост цен ?
С кем/чем не согласен? Рост цен на нереальные цены на жилье в Киеве? Уточните параметры, а приводите рост цен как какую-то аксиому.
ПС: вести с полей, проходил около дома КГС на Коперника - половина квартир не заселена (не застекленны франц. балконы, не ус. кондёры, нет штор/жалюзей, на окнах заводские наклейки). Дом сдан уже 1,5 года назад. Буитокадаражать (с)
Оранжевый-хит сезона написав:Кловский 7а модные мопы на видовом этаже
Любой модный МОП, за несколько лет начинает превращение в старомодный МОП.
зайдите в ЦП. мопу 2 года. в начале было пусто. Теперь они украсили фешенебельными диванчиками, много растительности, выставка живописи выдающихся украиских художников(раз в неделю меняют экспозицию) а на выходных играет ЖИВАЯ классическая музыка и на праздники дарят подаржи жильцам, девушкам букеты цветов
OzzyR написав:зайдите в ЦП. мопу 2 года. в начале было пусто. Теперь они украсили фешенебельными диванчиками, много растительности, выставка живописи выдающихся украиских художников(раз в неделю меняют экспозицию) а на выходных играет ЖИВАЯ классическая музыка и на праздники дарят подаржи жильцам, девушкам букеты цветов
У меня предложение. Вы перечисляете мне на карточку ежемесячно 500 у.е, а я отправляю вам букетики к праздникам.