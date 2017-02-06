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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кловский 7а модные мопы на видовом этажеЗображення
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:30

  Оранжевый-хит сезона написав:Кловский 7а модные мопы на видовом этажеЗображення

Любой модный МОП, за несколько лет начинает превращение в старомодный МОП.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:44

  UA написав:Любой модный МОП, за несколько лет начинает превращение в старомодный МОП.

Еще и плитка самая дешевая
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:53

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть

В завершение темы пенопласта на мурале с ласточкой: СТБ сняло сюжет. Хозяйка квартиры, которая утеплялась и "испортила" мурал, пустила журналистов в квартиру.
Делайте выводы
https://vikna.stb.ua/ua/episode/zipsovanij-mural/

Где Юра ?
Выводы- птичке жить не долго осталось , кто залепил - рагуль , а как ремонтировать межпанельные швы ? Судя по тому что говорит тетка - дует сквозь стену , то и замокает снаружи , если швы не отремонтировали и залепили пенопластом- пц. Так как пенопласт только на одной панели - будет промерзать с торцов. Дома маленькие дети - постоянно готовка , стирка , сушка - влажность и грибок на самой холодной стене. Вентилятор лучше постоянно или с датчиком влажности в ванную , то же на кухню + вытяжка над плитой , если окна пластик - приточные клапаны , убрать мебель от наружной стены , выключить конвектор и научиться жить при +20 . А птичку лучше было угробить мин ватой 100мм , а пенопласт все таки внутрь , только экструдированный паронепроницаемый , без зазора к стене
kash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:56

  OzzyR написав:Товарищи, а где трибека?


Я думаю, что user "николай иванович" (уже забананен) со свежей регистрацией и несколькими сообщениями - это и есть Наталья Ивановна Трибека.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:10

  Оранжевый-хит сезона написав:Кловский 7а модные мопы на видовом этажеЗображення

талант от Бога ты такой фотограф
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:10

  vladimir07 написав:
  BIGor написав:Зачем флудить? Тема о росте недвижки совсем рядом. Там и пишите.


Вы не согласны и отрицаете рост цен ?

С кем/чем не согласен? Рост цен на нереальные цены на жилье в Киеве? Уточните параметры, а приводите рост цен как какую-то аксиому.

ПС: вести с полей, проходил около дома КГС на Коперника - половина квартир не заселена (не застекленны франц. балконы, не ус. кондёры, нет штор/жалюзей, на окнах заводские наклейки). Дом сдан уже 1,5 года назад. Буитокадаражать (с)
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:13

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кловский 7а модные мопы на видовом этажеЗображення

Любой модный МОП, за несколько лет начинает превращение в старомодный МОП.


зайдите в ЦП. мопу 2 года. в начале было пусто.
Теперь они украсили фешенебельными диванчиками, много растительности, выставка живописи выдающихся украиских художников(раз в неделю меняют экспозицию) а на выходных играет ЖИВАЯ классическая музыка и на праздники дарят подаржи жильцам, девушкам букеты цветов
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:18

  OzzyR написав:зайдите в ЦП. мопу 2 года. в начале было пусто.
Теперь они украсили фешенебельными диванчиками, много растительности, выставка живописи выдающихся украиских художников(раз в неделю меняют экспозицию) а на выходных играет ЖИВАЯ классическая музыка и на праздники дарят подаржи жильцам, девушкам букеты цветов

У меня предложение. Вы перечисляете мне на карточку ежемесячно 500 у.е, а я отправляю вам букетики к праздникам.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:21

  vladimir07 написав:
  OzzyR написав:Товарищи, а где трибека?


Я думаю, что user "николай иванович" (уже забананен) со свежей регистрацией и несколькими сообщениями - это и есть Наталья Ивановна Трибека.

Предлагаю провести бессрочный конкурс на новые ники для Трибеки.
У неё с фантазией заметно похуже, чем у Респекта.
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