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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1641164216431644>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:29

  OzzyR написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кловский 7а модные мопы на видовом этажеЗображення

Любой модный МОП, за несколько лет начинает превращение в старомодный МОП.


зайдите в ЦП. мопу 2 года. в начале было пусто.
Теперь они украсили фешенебельными диванчиками, много растительности, выставка живописи выдающихся украиских художников(раз в неделю меняют экспозицию) а на выходных играет ЖИВАЯ классическая музыка и на праздники дарят подаржи жильцам, девушкам букеты цветов

А кто не может зайти есть картинки - https://medium.com/@havand/
Востаннє редагувалось kash в П'ят 20 лип, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:34

  BIGor написав:
  vladimir07 написав:
  BIGor написав:Зачем флудить? Тема о росте недвижки совсем рядом. Там и пишите.

Вы не согласны и отрицаете рост цен ?

С кем/чем не согласен? Рост цен на нереальные цены на жилье в Киеве? Уточните параметры, а приводите рост цен как какую-то аксиому.
ПС: вести с полей, проходил около дома КГС на Коперника - половина квартир не заселена (не застекленны франц. балконы, не ус. кондёры, нет штор/жалюзей, на окнах заводские наклейки). Дом сдан уже 1,5 года назад. Буитокадаражать (с)


Я не предлагаю аксиом, а спрашиваю мнение. Вы не заметили наверное, что про рост написал Оранжевый хит сезона. Параметры ? Все видят, думаю, что цены у застройщиков ползут вверх. Хоть на ЦП, хоть на Патриотику. На Коперника еще через 1.5 года от сегодня вполне возможно будет такая же картина, а цены не снизят.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:39

  OzzyR написав:Ого!!! Франт цитирует респекта!!! Элитка дорожает!!!

Лет 5 назад Франт топил за хрущи у метро.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:39

  vladimir07 написав:Я не предлагаю аксиом, а спрашиваю мнение. Вы не заметили наверное, что про рост написал Оранжевый хит сезона. Параметры ? Все видят, думаю, что цены у застройщиков ползут вверх. Хоть на ЦП, хоть на Патриотику. На Коперника еще через 1.5 года от сегодня вполне возможно будет такая же картина, а цены не снизят.


Если прелесть не продаётся, то пофиг, какую цену на неё рисовать. Всё равно мертвый сезон, почему бы не имитировать рост? :)

Up Поэтому:
1) Учимся писать от себя, а не "все видят";
2) Пишем корректно: "рост хотелок за воздух"
Востаннє редагувалось Mazay256 в П'ят 20 лип, 2018 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:41

рекомендую пожить, или
хотя бы посетить холодные торцевые квартиры
зимой, переночевать разок, а лучше с детьми
шоп на землю спуститься и трошки
разбронзоветь
=====
продать шлак - перебратись в новобудову в приородi релiгiя не позволяе? хоча заради здоров'я дiтей
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:44

  flyman написав:
  Zebra написав:Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.

я вже писав, що області із високим відсотком сільського населення,
мають потенціал росту нерухомості в обл. центрах,
наприклад ціни на новобудови, та й житло загалом в м.Тернополі майже такі самі, як у Львові, і на рівні Ірпеня\Бучі,
а зарплати та оренда не дотягує, до того ж значно...

Повністю згоден.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:46

  UA написав:
  OzzyR написав:зайдите в ЦП. мопу 2 года. в начале было пусто.
Теперь они украсили фешенебельными диванчиками, много растительности, выставка живописи выдающихся украиских художников(раз в неделю меняют экспозицию) а на выходных играет ЖИВАЯ классическая музыка и на праздники дарят подаржи жильцам, девушкам букеты цветов

У меня предложение. Вы перечисляете мне на карточку ежемесячно 500 у.е, а я отправляю вам букетики к праздникам.


а да, забыл. комуналка за этот праздник жизни не 500 уе а 11*53= 583 грн!!!!!

а сколько вы платите комунальных? у вас тоже играет классическая живая музыка и губасные девушки вам желают хорошего дня?
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:54

  OzzyR написав:
  UA написав:
  OzzyR написав:зайдите в ЦП. мопу 2 года. в начале было пусто.
Теперь они украсили фешенебельными диванчиками, много растительности, выставка живописи выдающихся украиских художников(раз в неделю меняют экспозицию) а на выходных играет ЖИВАЯ классическая музыка и на праздники дарят подаржи жильцам, девушкам букеты цветов

У меня предложение. Вы перечисляете мне на карточку ежемесячно 500 у.е, а я отправляю вам букетики к праздникам.


а да, забыл. комуналка за этот праздник жизни не 500 уе а 11*53= 583 грн!!!!!

а сколько вы платите комунальных? у вас тоже играет классическая живая музыка и губасные девушки вам желают хорошего дня?

По-моему очевидно что переплачиваешь.
вот 6 грн за квадрат на Тампере. четкие линии, пастельные цвета, глянец. практичный бетон на полу. достаточная площадь. квартплата за 52 квадрата треха с библиотекой - 312 грн. Очевидно что доплачивать 270 грн будет только не знающий деньгам цену.
Зображення

зи. А че ей не играть, конечно играет, когда соседка разучивает партию.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:09

  Zebra написав:
  OzzyR написав:Ого!!! Франт цитирует респекта!!! Элитка дорожает!!!

Лет 5 назад Франт топил за хрущи у метро.

Не було такого.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  OzzyR написав:а на выходных , за деньги, предварительно собранные в виде квартплаты, играет ЖИВАЯ классическая музыка и на праздники дарят подаржи жильцам, девушкам букеты цветов

вставил пропущенное.
Мужикам не дарят ничего, потому они живут меньше...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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