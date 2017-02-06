Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Кловский 7а модные мопы на видовом этаже
Любой модный МОП, за несколько лет начинает превращение в старомодный МОП.
зайдите в ЦП. мопу 2 года. в начале было пусто. Теперь они украсили фешенебельными диванчиками, много растительности, выставка живописи выдающихся украиских художников(раз в неделю меняют экспозицию) а на выходных играет ЖИВАЯ классическая музыка и на праздники дарят подаржи жильцам, девушкам букеты цветов
BIGor написав:Зачем флудить? Тема о росте недвижки совсем рядом. Там и пишите.
Вы не согласны и отрицаете рост цен ?
С кем/чем не согласен? Рост цен на нереальные цены на жилье в Киеве? Уточните параметры, а приводите рост цен как какую-то аксиому. ПС: вести с полей, проходил около дома КГС на Коперника - половина квартир не заселена (не застекленны франц. балконы, не ус. кондёры, нет штор/жалюзей, на окнах заводские наклейки). Дом сдан уже 1,5 года назад. Буитокадаражать (с)
Я не предлагаю аксиом, а спрашиваю мнение. Вы не заметили наверное, что про рост написал Оранжевый хит сезона. Параметры ? Все видят, думаю, что цены у застройщиков ползут вверх. Хоть на ЦП, хоть на Патриотику. На Коперника еще через 1.5 года от сегодня вполне возможно будет такая же картина, а цены не снизят.
vladimir07 написав:Я не предлагаю аксиом, а спрашиваю мнение. Вы не заметили наверное, что про рост написал Оранжевый хит сезона. Параметры ? Все видят, думаю, что цены у застройщиков ползут вверх. Хоть на ЦП, хоть на Патриотику. На Коперника еще через 1.5 года от сегодня вполне возможно будет такая же картина, а цены не снизят.
Если прелесть не продаётся, то пофиг, какую цену на неё рисовать. Всё равно мертвый сезон, почему бы не имитировать рост?
Up Поэтому: 1) Учимся писать от себя, а не "все видят"; 2) Пишем корректно: "рост хотелок за воздух"
Востаннє редагувалось Mazay256 в П'ят 20 лип, 2018 13:42, всього редагувалось 1 раз.
рекомендую пожить, или хотя бы посетить холодные торцевые квартиры зимой, переночевать разок, а лучше с детьми шоп на землю спуститься и трошки разбронзоветь ===== продать шлак - перебратись в новобудову в приородi релiгiя не позволяе? хоча заради здоров'я дiтей
Zebra написав:Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.
я вже писав, що області із високим відсотком сільського населення, мають потенціал росту нерухомості в обл. центрах, наприклад ціни на новобудови, та й житло загалом в м.Тернополі майже такі самі, як у Львові, і на рівні Ірпеня\Бучі, а зарплати та оренда не дотягує, до того ж значно...
OzzyR написав:зайдите в ЦП. мопу 2 года. в начале было пусто. Теперь они украсили фешенебельными диванчиками, много растительности, выставка живописи выдающихся украиских художников(раз в неделю меняют экспозицию) а на выходных играет ЖИВАЯ классическая музыка и на праздники дарят подаржи жильцам, девушкам букеты цветов
У меня предложение. Вы перечисляете мне на карточку ежемесячно 500 у.е, а я отправляю вам букетики к праздникам.
а да, забыл. комуналка за этот праздник жизни не 500 уе а 11*53= 583 грн!!!!!
а сколько вы платите комунальных? у вас тоже играет классическая живая музыка и губасные девушки вам желают хорошего дня?
OzzyR написав:зайдите в ЦП. мопу 2 года. в начале было пусто. Теперь они украсили фешенебельными диванчиками, много растительности, выставка живописи выдающихся украиских художников(раз в неделю меняют экспозицию) а на выходных играет ЖИВАЯ классическая музыка и на праздники дарят подаржи жильцам, девушкам букеты цветов
У меня предложение. Вы перечисляете мне на карточку ежемесячно 500 у.е, а я отправляю вам букетики к праздникам.
а да, забыл. комуналка за этот праздник жизни не 500 уе а 11*53= 583 грн!!!!!
а сколько вы платите комунальных? у вас тоже играет классическая живая музыка и губасные девушки вам желают хорошего дня?
По-моему очевидно что переплачиваешь. вот 6 грн за квадрат на Тампере. четкие линии, пастельные цвета, глянец. практичный бетон на полу. достаточная площадь. квартплата за 52 квадрата треха с библиотекой - 312 грн. Очевидно что доплачивать 270 грн будет только не знающий деньгам цену.
зи. А че ей не играть, конечно играет, когда соседка разучивает партию.