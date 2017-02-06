Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:четкие линии, пастельные цвета, глянец. практичный бетон на полу. достаточная площадь. квартплата за 52 квадрата треха с библиотекой - 312 грн. Очевидно что доплачивать 270 грн будет только не знающий деньгам цену.
Да Вы, батенька, поэт
чёткие линии пастельных цветов Кто в этой прелести жить не готов? глянец на стенах, практичный бетон лучше, дороже-для нас моветон площадь достаточна, квартплата-по шесть больше платить-это "ахтунг" и "жесть" Музыка в холле? Девчонкам букет? Тампере дружно ответит вам : "Нет!"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери