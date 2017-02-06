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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1641164216431644

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:четкие линии, пастельные цвета, глянец. практичный бетон на полу. достаточная площадь. квартплата за 52 квадрата треха с библиотекой - 312 грн. Очевидно что доплачивать 270 грн будет только не знающий деньгам цену.

Да Вы, батенька, поэт

чёткие линии пастельных цветов
Кто в этой прелести жить не готов?
глянец на стенах, практичный бетон
лучше, дороже-для нас моветон
площадь достаточна, квартплата-по шесть
больше платить-это "ахтунг" и "жесть"
Музыка в холле? Девчонкам букет?
Тампере дружно ответит вам : "Нет!"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:21

  Frant написав:
  Zebra написав:
  OzzyR написав:Ого!!! Франт цитирует респекта!!! Элитка дорожает!!!

Лет 5 назад Франт топил за хрущи у метро.

Не було такого.


от же ж брехло
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:33

  kash написав:А кто не может зайти есть картинки - https://medium.com/@havand/

Отличный обзор. Вполне объективный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:42

  airmax78 написав:
  kash написав:А кто не может зайти есть картинки - https://medium.com/@havand/

Отличный обзор. Вполне объективный.

Элитный новопечерский квартал? Вы так больше не шутите.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Косит под Варламова (Владу ссылку не открывать - будет обидно):
https://medium.com/@havand/%D1%85%D1%83 ... 7d34aed002
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:49

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  kash написав:А кто не может зайти есть картинки - https://medium.com/@havand/

Отличный обзор. Вполне объективный.

Элитный новопечерский квартал? Вы так больше не шутите.

Он туда не дошел. Наверное это была шутка.
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Арт холл, видовой этаж, 122 м, 200000 уе, можно брать или дорого?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:28

  Kostia написав:Арт холл, видовой этаж, 122 м, 200000 уе, можно брать или дорого?

дорого. ждем па500 за метр
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:30

  OzzyR написав:
  Kostia написав:Арт холл, видовой этаж, 122 м, 200000 уе, можно брать или дорого?

дорого. ждем па500 за метр

Ждём в ЦП по 1000 уе мес?)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:47

  Kostia написав:Арт холл, видовой этаж, 122 м, 200000 уе, можно брать или дорого?

зачем? Лучше уж то, за что медальку получили, "The lakes"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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