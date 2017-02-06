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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1642164316441645

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:22

Какое-то время бывал в горевшей высотке на Шулявке. МОПы заюзанные, с консервными банками окурков на переходах и каки-ми то строительными остатками в коридорах. Лифт ходит так медленно что проще пешком. При этом он еще и периодически ломается и на день-два остается один лифт. Краем уха слышал от местной обитательницы что проблема в том что много квартир под арендой и собрать с них деньги на ремонт задача сложная. В мрачном (в прямом смысле - на освещении явно экономят) парадном на ресепшене злые бабки сбивают деньги с обитателей квартир себе на зарплату. В хрущах конечно все хуже, но все же цены на олх на этот дом оставили меня в недоумении.
IgA
 
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Подякував: 33 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:55

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Арт холл, видовой этаж, 122 м, 200000 уе, можно брать или дорого?

зачем? Лучше уж то, за что медальку получили, "The lakes"

Чем лучше?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:57

Kostia отсутствием лишней площади
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:03

  Serg-ik написав:Kostia отсутствием лишней площади

Лишняя площадь в основном когда не можешь её купить или содержать. 122 м в арт холле вряд-ли будет лишняя площадь. Кстати, вы к лейкс созркваете?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:46

  Serg-ik написав:Kostia отсутствием лишней площади

Лейксе отнюдь не маленькие квартиры
Оранжевый-хит сезона
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