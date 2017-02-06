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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:22
Какое-то время бывал в горевшей высотке на Шулявке. МОПы заюзанные, с консервными банками окурков на переходах и каки-ми то строительными остатками в коридорах. Лифт ходит так медленно что проще пешком. При этом он еще и периодически ломается и на день-два остается один лифт. Краем уха слышал от местной обитательницы что проблема в том что много квартир под арендой и собрать с них деньги на ремонт задача сложная. В мрачном (в прямом смысле - на освещении явно экономят) парадном на ресепшене злые бабки сбивают деньги с обитателей квартир себе на зарплату. В хрущах конечно все хуже, но все же цены на олх на этот дом оставили меня в недоумении.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:55
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:57
Kostia отсутствием лишней площади
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:03
Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:46
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