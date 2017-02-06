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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:55
Serg-ik написав: Kostia написав:
Арт холл, видовой этаж, 122 м, 200000 уе, можно брать или дорого?
зачем? Лучше уж то, за что медальку получили, "The lakes"
Чем лучше?)
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:57
Kostia отсутствием лишней площади
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:03
Serg-ik написав:Kostia
отсутствием лишней площади
Лишняя площадь в основном когда не можешь её купить или содержать. 122 м в арт холле вряд-ли будет лишняя площадь. Кстати, вы к лейкс созркваете?
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:46
Serg-ik написав:Kostia
отсутствием лишней площади
Лейксе отнюдь не маленькие квартиры
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:59
Kostia написав:
Арт холл, видовой этаж, 122 м, 200000 уе, можно брать или дорого?
Кидайте ссылку - проверим.
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airmax78
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:06
airmax78 написав: Kostia написав:
Арт холл, видовой этаж, 122 м, 200000 уе, можно брать или дорого?
Кидайте ссылку - проверим.
Планировку на сайте можете посмотреть
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Kostia
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:08
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Арт холл, видовой этаж, 122 м, 200000 уе, можно брать или дорого?
Кидайте ссылку - проверим.
Планировку на сайте можете посмотреть
Планировки я видел. И цены.Я не видел 122м, видовую за 200.
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airmax78
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:14
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Кидайте ссылку - проверим.
Планировку на сайте можете посмотреть
Планировки я видел. И цены.Я не видел 122м, видовую за 200.
Такие цены искать нужно и торговать. Естественно вам готовые контакты давать никто не будет. Вопрос в другом был. Если у вам есть мнение, можете написать, было бы интересно.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:20
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Планировку на сайте можете посмотреть
Планировки я видел. И цены.Я не видел 122м, видовую за 200.
Такие цены искать нужно и торговать. Естественно вам готовые контакты давать никто не будет. Вопрос в другом был. Если у вам есть мнение, можете написать, было бы интересно.
Дом - что-то среднее между Парусом и Покровским Посадом. Половине квартир вид перекроет ЖК Владимирский. В целом производит неплохое впечатление, но даже не ЦП.
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airmax78
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:22
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Планировки я видел. И цены.Я не видел 122м, видовую за 200.
Такие цены искать нужно и торговать. Естественно вам готовые контакты давать никто не будет. Вопрос в другом был. Если у вам есть мнение, можете написать, было бы интересно.
Дом - что-то среднее между Парусом и Покровским Посадом. Половине квартир вид перекроет ЖК Владимирский. В целом производит неплохое впечатление, но даже не ЦП.
По такой цене вы бы взяли? ЦП внешне красивее, но локейшн арт холла центральнее
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Kostia
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