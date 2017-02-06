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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1643164416451646

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:26

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Такие цены искать нужно и торговать. Естественно вам готовые контакты давать никто не будет. Вопрос в другом был. Если у вам есть мнение, можете написать, было бы интересно.

Дом - что-то среднее между Парусом и Покровским Посадом. Половине квартир вид перекроет ЖК Владимирский. В целом производит неплохое впечатление, но даже не ЦП.

По такой цене вы бы взяли? ЦП внешне красивее, но локейшн арт холла центральнее

Посмотрел бы что имеется в виду под "видовая" и очень хорошо бы прдумал.
airmax78
 
Повідомлень: 25163
З нами з: 25.10.12
Подякував: 670 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:29

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Дом - что-то среднее между Парусом и Покровским Посадом. Половине квартир вид перекроет ЖК Владимирский. В целом производит неплохое впечатление, но даже не ЦП.

По такой цене вы бы взяли? ЦП внешне красивее, но локейшн арт холла центральнее

Посмотрел бы что имеется в виду под "видовая" и очень хорошо бы прдумал.

12-14 этаж
Kostia
 
Повідомлень: 708
З нами з: 02.11.16
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Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:36

  Kostia написав:12-14 этаж

Весь вопрос:куда окна. Если в сторону Владимирского - то это больше не видовая - обычная треха. Если в противоположную - надо брать.
airmax78
 
Повідомлень: 25163
З нами з: 25.10.12
Подякував: 670 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То что я думал. Остается вид в сторону Бульварно-Кудрявской. Планировку надо переделывать. Там капец какой-то намутили. 122-метровая двуха.
airmax78
 
Повідомлень: 25163
З нами з: 25.10.12
Подякував: 670 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:59

  airmax78 написав:То что я думал. Остается вид в сторону Бульварно-Кудрявской. Планировку надо переделывать. Там капец какой-то намутили. 122-метровая двуха.

Разве он чем-то перекроется? Планировки в этом комплексе свободные, если вы посещали должны знать, что там стены не выложены, в один кирпич просто на полу выкладка. Соответственно вы можете делать как нравится
Kostia
 
Повідомлень: 708
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:34

  Kostia написав:
  airmax78 написав:То что я думал. Остается вид в сторону Бульварно-Кудрявской. Планировку надо переделывать. Там капец какой-то намутили. 122-метровая двуха.

Разве он чем-то перекроется? Планировки в этом комплексе свободные, если вы посещали должны знать, что там стены не выложены, в один кирпич просто на полу выкладка. Соответственно вы можете делать как нравится

19 - этажной свечкой последней очереди Ярославова Града. То, что они не воплотили эти планировки в камне - очень мудрое решение с их стороны. Я это видел. Но от этого коридора никуда не деться, да и вписать 3 комнаты в квадрат будет непросто. В общем, думайте.
airmax78
 
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З нами з: 25.10.12
Подякував: 670 раз.
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