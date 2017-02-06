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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:26
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Такие цены искать нужно и торговать. Естественно вам готовые контакты давать никто не будет. Вопрос в другом был. Если у вам есть мнение, можете написать, было бы интересно.
Дом - что-то среднее между Парусом и Покровским Посадом. Половине квартир вид перекроет ЖК Владимирский. В целом производит неплохое впечатление, но даже не ЦП.
По такой цене вы бы взяли? ЦП внешне красивее, но локейшн арт холла центральнее
Посмотрел бы что имеется в виду под "видовая" и очень хорошо бы прдумал.
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airmax78
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:29
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Дом - что-то среднее между Парусом и Покровским Посадом. Половине квартир вид перекроет ЖК Владимирский. В целом производит неплохое впечатление, но даже не ЦП.
По такой цене вы бы взяли? ЦП внешне красивее, но локейшн арт холла центральнее
Посмотрел бы что имеется в виду под "видовая" и очень хорошо бы прдумал.
12-14 этаж
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Kostia
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:36
Kostia написав:
12-14 этаж
Весь вопрос:куда окна. Если в сторону Владимирского - то это больше не видовая - обычная треха. Если в противоположную - надо брать.
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airmax78
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:46
То что я думал. Остается вид в сторону Бульварно-Кудрявской. Планировку надо переделывать. Там капец какой-то намутили. 122-метровая двуха.
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airmax78
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:59
airmax78 написав:
То что я думал. Остается вид в сторону Бульварно-Кудрявской. Планировку надо переделывать. Там капец какой-то намутили. 122-метровая двуха.
Разве он чем-то перекроется? Планировки в этом комплексе свободные, если вы посещали должны знать, что там стены не выложены, в один кирпич просто на полу выкладка. Соответственно вы можете делать как нравится
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Kostia
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:34
Kostia написав: airmax78 написав:
То что я думал. Остается вид в сторону Бульварно-Кудрявской. Планировку надо переделывать. Там капец какой-то намутили. 122-метровая двуха.
Разве он чем-то перекроется? Планировки в этом комплексе свободные, если вы посещали должны знать, что там стены не выложены, в один кирпич просто на полу выкладка. Соответственно вы можете делать как нравится
19 - этажной свечкой последней очереди Ярославова Града. То, что они не воплотили эти планировки в камне - очень мудрое решение с их стороны. Я это видел. Но от этого коридора никуда не деться, да и вписать 3 комнаты в квадрат будет непросто. В общем, думайте.
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airmax78
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