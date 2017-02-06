по каким характеристикам "мало чем отличается"?
и чем отличается "масовый монолит" от немасового?
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
по каким характеристикам "мало чем отличается"?
и чем отличается "масовый монолит" от немасового?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У панели основной недостаток это устаревшие фиксированные планировки - отсутствие возможности сделать модную планировку ванбедрум со студией.
У массового монолита (= дешевое овно) со всеми стенами из пеноблока основная проблема это шумоизоляция.
У не массового (хорошего) монолита все хорошо, насколько это возможно в наших условиях.
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