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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1645164616471648>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:современная панель по всем характеристикам мало чем отличается от масового монолита

по каким характеристикам "мало чем отличается"?
и чем отличается "масовый монолит" от немасового? 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У панели основной недостаток это устаревшие фиксированные планировки - отсутствие возможности сделать модную планировку ванбедрум со студией.
У массового монолита (= дешевое овно) со всеми стенами из пеноблока основная проблема это шумоизоляция.
У не массового (хорошего) монолита все хорошо, насколько это возможно в наших условиях.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:43

  Оранжевый-хит сезона написав:Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?

Откуда такая нереальная инфа?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:45

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?

Откуда такая нереальная инфа?

вы неповерите... из обьективной реальности
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?

Что имеется в виду? Эконом котлованы, готовое или советская вторичка?

Аркада через несколько дней начинает продажу неплохого дома в Эврике. Цены вполне на уровне того, что было 2 года назад.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 20 лип, 2018 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:58

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?

Что имеется в виду? Эконом котлованы, готовое или советская вторичка?

по советской вторичке не специалист, а всё остальное начало устойчиво подрастать
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:00

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?

Что имеется в виду? Эконом котлованы, готовое или советская вторичка?

по советской вторичке не специалист, а всё остальное начало устойчиво подрастать

По советской вторичке в ипенях аренда выросла на 25% за год.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:08

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?

Что имеется в виду? Эконом котлованы, готовое или советская вторичка?

по советской вторичке не специалист, а всё остальное начало устойчиво подрастать

Советская вторичка 95% рынка, все остальное 5% от рынка? Выходит, из Ваших умозаключений все = 5% :mrgreen: Кто-то тут прогуливал школу.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:11

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Там получится хорошая 2 бедрум с большой студией, гардеробной и двумя санузлами. Если такое вам подходит (по идее - должно), по 1600+ за метр можно брать. Даже с видом на соседнюю свечку.

Виды в разные стороны, где-то точно будет норм

Вы квартиру когда то покупали?!?

Пс
А где то точно будет норм
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