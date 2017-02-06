|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:51
Alex6 написав:
современная панель по всем характеристикам мало чем отличается от масового монолита
по каким характеристикам "мало чем отличается"?
и чем отличается "масовый монолит" от немасового?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 9617
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:16
У панели основной недостаток это устаревшие фиксированные планировки - отсутствие возможности сделать модную планировку ванбедрум со студией.
У массового монолита (= дешевое овно) со всеми стенами из пеноблока основная проблема это шумоизоляция.
У не массового (хорошего) монолита все хорошо, насколько это возможно в наших условиях.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4541
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:34
Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18845
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:43
Оранжевый-хит сезона написав:
Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
Откуда такая нереальная инфа?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2540
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:45
BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
Откуда такая нереальная инфа?
вы неповерите... из обьективной реальности
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18845
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:51
Оранжевый-хит сезона написав:
Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
Что имеется в виду? Эконом котлованы, готовое или советская вторичка?
Аркада через несколько дней начинает продажу неплохого дома в Эврике. Цены вполне на уровне того, что было 2 года назад.
Востаннє редагувалось Vlad442
в П'ят 20 лип, 2018 21:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4541
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:58
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
Что имеется в виду? Эконом котлованы, готовое или советская вторичка?
по советской вторичке не специалист, а всё остальное начало устойчиво подрастать
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18845
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:00
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
Что имеется в виду? Эконом котлованы, готовое или советская вторичка?
по советской вторичке не специалист, а всё остальное начало устойчиво подрастать
По советской вторичке в ипенях аренда выросла на 25% за год.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 227
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:08
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
Что имеется в виду? Эконом котлованы, готовое или советская вторичка?
по советской вторичке не специалист, а всё остальное начало устойчиво подрастать
Советская вторичка 95% рынка, все остальное 5% от рынка? Выходит, из Ваших умозаключений все = 5%
Кто-то тут прогуливал школу.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2540
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:11
Kostia написав: airmax78 написав:
Там получится хорошая 2 бедрум с большой студией, гардеробной и двумя санузлами. Если такое вам подходит (по идее - должно), по 1600+ за метр можно брать. Даже с видом на соседнюю свечку.
Виды в разные стороны, где-то точно будет норм
Вы квартиру когда то покупали?!?
Пс
А где то точно будет норм
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4510
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|