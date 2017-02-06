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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1645164616471648

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:13

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Что имеется в виду? Эконом котлованы, готовое или советская вторичка?

по советской вторичке не специалист, а всё остальное начало устойчиво подрастать

Советская вторичка 95% рынка, все остальное 5% от рынка? Выходит, из Ваших умозаключений все = 5% :mrgreen: Кто-то тут прогуливал школу.

я не интересуюсь совкошлаком так что для меня рост по 100% обьектов
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рост будет до середины сентября 100%
дальше будем посмотреть
зависеть будет от курса доллара
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

аренда сейчас тупо мёртвая, брокеры говорят ждите вторую половину августа
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

очень много всего достраивают, по аренде грусть печаль
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:26

  BIGor написав:Советская вторичка 95% рынка, все остальное 5% от рынка? Выходит, из Ваших умозаключений все = 5% :mrgreen: Кто-то тут прогуливал школу.


Чому повинно оце дорожчати?

Зображення
Власник признався, що ЦА це розїзд алкашні. Більше алкашні розїзжається? Чи вона стала багатшою? І може заплатити більше? Думаю ні.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:33

  Оранжевый-хит сезона написав:очень много всего достраивают, по аренде грусть печаль

Если пройдет слух, что аренда всё? Какой будет спрос на котлованы?
Как бы не секрет, что по массе объектов доля "под аренду" 50% от общего числа продаваемых квартир.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:35

  Оранжевый-хит сезона написав:рост будет до середины сентября 100%
дальше будем посмотреть
зависеть будет от курса доллара

И кто будет ЦА 100%-сти, стесняюсь спросить? :?:
Может быть... - те кто недавно слил свой совкошлак "за сколько реально давали!"??
Востаннє редагувалось rusramzik в П'ят 20 лип, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:39

  rusramzik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:рост будет до середины сентября 100%
дальше будем посмотреть
зависеть будет от курса доллара

И кто будет ЦА 100%-сти, стесняюсь спросить? :?:

Исходя из того, что тут пишут, это будут: врозеточники, таксисты, уборщицы, гостарбайтеры с птицефабрик Польши, студенты, маникюрщицы, баристы.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:41

  Оранжевый-хит сезона написав:аренда сейчас тупо мёртвая, брокеры говорят ждите вторую половину августа

Более ленивых и тупых чем брокеры людей я не видел.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:44

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:аренда сейчас тупо мёртвая, брокеры говорят ждите вторую половину августа

Более ленивых и тупых чем брокеры людей я не видел.

Может быть выложу здесь когда-то свои тел. разговоры с этой "полезной" эволюционной цепочкой КРЖН :mrgreen:
rusramzik
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