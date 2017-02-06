BIGor написав:
Советская вторичка 95% рынка, все остальное 5% от рынка? Выходит, из Ваших умозаключений все = 5% Кто-то тут прогуливал школу.
я не интересуюсь совкошлаком так что для меня рост по 100% обьектов
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:13
я не интересуюсь совкошлаком так что для меня рост по 100% обьектов
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
рост будет до середины сентября 100%
дальше будем посмотреть
зависеть будет от курса доллара
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
аренда сейчас тупо мёртвая, брокеры говорят ждите вторую половину августа
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
очень много всего достраивают, по аренде грусть печаль
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:26
Чому повинно оце дорожчати?
Власник признався, що ЦА це розїзд алкашні. Більше алкашні розїзжається? Чи вона стала багатшою? І може заплатити більше? Думаю ні.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:33
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:35
И кто будет ЦА 100%-сти, стесняюсь спросить?
Может быть... - те кто недавно слил свой совкошлак "за сколько реально давали!"??
Востаннє редагувалось rusramzik в П'ят 20 лип, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:39
Исходя из того, что тут пишут, это будут: врозеточники, таксисты, уборщицы, гостарбайтеры с птицефабрик Польши, студенты, маникюрщицы, баристы.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:41
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:44
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