Толщиной пилонов, которой пренебрегают из за заполнения говноблочной субстанцией. Уже даже газоблок не всегда можно увидеть, просто гонять из керамзитоблока.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:31
Толщиной пилонов, которой пренебрегают из за заполнения говноблочной субстанцией. Уже даже газоблок не всегда можно увидеть, просто гонять из керамзитоблока.
|