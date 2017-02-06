Толщиной пилонов, которой пренебрегают из за заполнения говноблочной субстанцией. Уже даже газоблок не всегда можно увидеть, просто гонять из керамзитоблока.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:31
Толщиной пилонов, которой пренебрегают из за заполнения говноблочной субстанцией. Уже даже газоблок не всегда можно увидеть, просто гонять из керамзитоблока.
Додано: Суб 21 лип, 2018 04:29
Фейслесарям, які 100 років не їздили далі великої кільцевої та бориспільського аеропорту:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 21 лип, 2018 04:34
Совкошлак біля метро складає колосальну конкуренцію пінопластовим неохрущам. Ціною і розташуванням. В курсі?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 21 лип, 2018 04:36
і рожевоокулярні водолази-батісферщики!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 21 лип, 2018 05:19
Из Киева во все обл центры офигенские автобусы ездят, они ездят и между обл центрами, иногда даже с видео в подголовниках, но если ты поставил цель сэкономить 10 грн, то можно и в багажнике передвигаться.
|