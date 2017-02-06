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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1646164716481649

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:31

  Прохожий написав:
  Alex6 написав:современная панель по всем характеристикам мало чем отличается от масового монолита

по каким характеристикам "мало чем отличается"?
и чем отличается "масовый монолит" от немасового? 8)

Толщиной пилонов, которой пренебрегают из за заполнения говноблочной субстанцией. Уже даже газоблок не всегда можно увидеть, просто гонять из керамзитоблока.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 04:29

Фейслесарям, які 100 років не їздили далі великої кільцевої та бориспільського аеропорту:


http://uainfo.org/blognews/1532071246-s ... obuse.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 04:34

  Оранжевый-хит сезона написав:очень много всего достраивают, по аренде грусть печаль

Совкошлак біля метро складає колосальну конкуренцію пінопластовим неохрущам. Ціною і розташуванням. В курсі?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 04:36

  BIGor написав:
  rusramzik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:рост будет до середины сентября 100%
дальше будем посмотреть
зависеть будет от курса доллара

И кто будет ЦА 100%-сти, стесняюсь спросить? :?:

Исходя из того, что тут пишут, это будут: врозеточники, таксисты, уборщицы, гостарбайтеры с птицефабрик Польши, студенты, маникюрщицы, баристы.
і рожевоокулярні водолази-батісферщики!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 05:19

  Frant написав:Фейслесарям, які 100 років не їздили далі великої кільцевої та бориспільського аеропорту:


http://uainfo.org/blognews/1532071246-s ... obuse.html

Из Киева во все обл центры офигенские автобусы ездят, они ездят и между обл центрами, иногда даже с видео в подголовниках, но если ты поставил цель сэкономить 10 грн, то можно и в багажнике передвигаться.
hume
 
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