Толщиной пилонов, которой пренебрегают из за заполнения говноблочной субстанцией. Уже даже газоблок не всегда можно увидеть, просто гонять из керамзитоблока.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:31
Толщиной пилонов, которой пренебрегают из за заполнения говноблочной субстанцией. Уже даже газоблок не всегда можно увидеть, просто гонять из керамзитоблока.
Додано: Суб 21 лип, 2018 04:29
Фейслесарям, які 100 років не їздили далі великої кільцевої та бориспільського аеропорту:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 21 лип, 2018 04:34
Совкошлак біля метро складає колосальну конкуренцію пінопластовим неохрущам. Ціною і розташуванням. В курсі?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 21 лип, 2018 04:36
і рожевоокулярні водолази-батісферщики!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 21 лип, 2018 05:19
Из Киева во все обл центры офигенские автобусы ездят, они ездят и между обл центрами, иногда даже с видео в подголовниках, но если ты поставил цель сэкономить 10 грн, то можно и в багажнике передвигаться.
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:23
Бу-га-га))) Ти хоча би читав моє першоджерело? Мова йде про нерозвинутість укро-інфраструктури, неякісні дороги і паскудний сервіс. Лише великими комфортабельних автобусами цю справу не вирішити)))
"Но сральники на автостанциях от этого лучше не станут, дороги сами себя не отремонтируют, а мудоковатые перевозчики будут дальше успешно выигрывать разрешения на перевозку пассажиров."
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:29
Где это такое есть? Дайте пожалуйста пруфы. Автолюкс Киев-Варшава не предлагать.
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:31
не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Был проездом на нивках, зашёл в оп Файна таун. Однухи 30м кв 1090 уе квадрат во второй очереди. 5%скидка при 100%, от метро строящиеся очереди далековато. Нежилое продаваться не будет. Дороговато как то, тк пердь несусветная. Файна таун будет единственным светлым пятном
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:36
Гуглите гюнсел, ехал в Херсон, смотрел видос в подголовнике с наушничками. Подозреваю это не единственный автобус. Автолюкс Киев Варшава вас судя по всему очень интересует, но помимо у Автолюкс полно маршрутов
Востаннє редагувалось hume в Суб 21 лип, 2018 07:44, всього редагувалось 1 раз.
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