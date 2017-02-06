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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1647164816491650>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:31

  Прохожий написав:
  Alex6 написав:современная панель по всем характеристикам мало чем отличается от масового монолита

по каким характеристикам "мало чем отличается"?
и чем отличается "масовый монолит" от немасового? 8)

Толщиной пилонов, которой пренебрегают из за заполнения говноблочной субстанцией. Уже даже газоблок не всегда можно увидеть, просто гонять из керамзитоблока.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 04:29

Фейслесарям, які 100 років не їздили далі великої кільцевої та бориспільського аеропорту:


http://uainfo.org/blognews/1532071246-s ... obuse.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 04:34

  Оранжевый-хит сезона написав:очень много всего достраивают, по аренде грусть печаль

Совкошлак біля метро складає колосальну конкуренцію пінопластовим неохрущам. Ціною і розташуванням. В курсі?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 04:36

  BIGor написав:
  rusramzik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:рост будет до середины сентября 100%
дальше будем посмотреть
зависеть будет от курса доллара

И кто будет ЦА 100%-сти, стесняюсь спросить? :?:

Исходя из того, что тут пишут, это будут: врозеточники, таксисты, уборщицы, гостарбайтеры с птицефабрик Польши, студенты, маникюрщицы, баристы.
і рожевоокулярні водолази-батісферщики!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 05:19

  Frant написав:Фейслесарям, які 100 років не їздили далі великої кільцевої та бориспільського аеропорту:


http://uainfo.org/blognews/1532071246-s ... obuse.html

Из Киева во все обл центры офигенские автобусы ездят, они ездят и между обл центрами, иногда даже с видео в подголовниках, но если ты поставил цель сэкономить 10 грн, то можно и в багажнике передвигаться.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:23

  hume написав:
  Frant написав:Фейслесарям, які 100 років не їздили далі великої кільцевої та бориспільського аеропорту:


http://uainfo.org/blognews/1532071246-s ... obuse.html

Из Киева во все обл центры офигенские автобусы ездят, они ездят и между обл центрами, иногда даже с видео в подголовниках, но если ты поставил цель сэкономить 10 грн, то можно и в багажнике передвигаться.
Бу-га-га))) Ти хоча би читав моє першоджерело? Мова йде про нерозвинутість укро-інфраструктури, неякісні дороги і паскудний сервіс. Лише великими комфортабельних автобусами цю справу не вирішити)))

"Но сральники на автостанциях от этого лучше не станут, дороги сами себя не отремонтируют, а мудоковатые перевозчики будут дальше успешно выигрывать разрешения на перевозку пассажиров."
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:29

  hume написав:
  Frant написав:Фейслесарям, які 100 років не їздили далі великої кільцевої та бориспільського аеропорту:


http://uainfo.org/blognews/1532071246-s ... obuse.html

Из Киева во все обл центры офигенские автобусы ездят, они ездят и между обл центрами, иногда даже с видео в подголовниках, но если ты поставил цель сэкономить 10 грн, то можно и в багажнике передвигаться.

Где это такое есть? :D Дайте пожалуйста пруфы. Автолюкс Киев-Варшава не предлагать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:31

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:очень много всего достраивают, по аренде грусть печаль

Если пройдет слух, что аренда всё? Какой будет спрос на котлованы?
Как бы не секрет, что по массе объектов доля "под аренду" 50% от общего числа продаваемых квартир.

не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был проездом на нивках, зашёл в оп Файна таун. Однухи 30м кв 1090 уе квадрат во второй очереди. 5%скидка при 100%, от метро строящиеся очереди далековато. Нежилое продаваться не будет. Дороговато как то, тк пердь несусветная. Файна таун будет единственным светлым пятном
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:36

  BIGor написав:Где это такое есть? :D Дайте пожалуйста пруфы. Автолюкс Киев-Варшава не предлагать.

Гуглите гюнсел, ехал в Херсон, смотрел видос в подголовнике с наушничками. Подозреваю это не единственный автобус. Автолюкс Киев Варшава вас судя по всему очень интересует, но помимо у Автолюкс полно маршрутов
Востаннє редагувалось hume в Суб 21 лип, 2018 07:44, всього редагувалось 1 раз.
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