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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1647164816491650

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:37

  Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:очень много всего достраивают, по аренде грусть печаль

Совкошлак біля метро складає колосальну конкуренцію пінопластовим неохрущам. Ціною і розташуванням. В курсі?

с точностью до наоборот: "пенопластовые неогостинки в ипенях, успешно оттягивают лучших арендаторов из прицентральных хрущей"
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:40

  hume написав:
  BIGor написав:Где это такое есть? :D Дайте пожалуйста пруфы. Автолюкс Киев-Варшава не предлагать.

Гуглите гюнсел, ехал в Херсон, смотрел видос в подголовнике с наушничками. Подозреваю это не единственный автобус. Автолюкс Киев Варшава вас судя по всему очень интересует...у Автолюкс полно маршрутов

Посмотрел https://gunsel.ua/passazhirskie-perevozki/raspisanie/
В мой обл. центр маршрутов у этой компании нет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как вам данные Бомбера по Киеву? А теперь посмотрите Одессу и вспомните что я вам говорил!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:44

  BIGor написав:
  hume написав:
  BIGor написав:Где это такое есть? :D Дайте пожалуйста пруфы. Автолюкс Киев-Варшава не предлагать.

Гуглите гюнсел, ехал в Херсон, смотрел видос в подголовнике с наушничками. Подозреваю это не единственный автобус. Автолюкс Киев Варшава вас судя по всему очень интересует...у Автолюкс полно маршрутов

Посмотрел https://gunsel.ua/passazhirskie-perevozki/raspisanie/
В мой обл. центр маршрутов у этой компании нет.

Донецк, луганск?
hume
 
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  hume написав:Донецк, луганск?

Так меня еще никто не оскорблял. Житомир.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Магістралі вздовж води та шопінг-моли на околицях: поширені помилки містобудування

https://hmarochos.kiev.ua/2018/07/20/ma ... uduvannya/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:52

  BIGor написав:
  hume написав:Донецк, луганск?

Так меня еще никто не оскорблял. Житомир.

В Житомир пешком дойти можно
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:51

  hume написав:
  Прохожий написав:
  Alex6 написав:современная панель по всем характеристикам мало чем отличается от масового монолита

по каким характеристикам "мало чем отличается"?
и чем отличается "масовый монолит" от немасового? 8)

Толщиной пилонов, которой пренебрегают из за заполнения говноблочной субстанцией. Уже даже газоблок не всегда можно увидеть, просто гонять из керамзитоблока.

Это понятно.
Вопрос по "неотличающимся" характеристикам панели и монолита.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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