с точностью до наоборот: "пенопластовые неогостинки в ипенях, успешно оттягивают лучших арендаторов из прицентральных хрущей"
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Додано: Суб 21 лип, 2018 07:37
с точностью до наоборот: "пенопластовые неогостинки в ипенях, успешно оттягивают лучших арендаторов из прицентральных хрущей"
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:40
Посмотрел
В мой обл. центр маршрутов у этой компании нет.
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как вам данные Бомбера по Киеву? А теперь посмотрите Одессу и вспомните что я вам говорил!
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:44
Донецк, луганск?
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:47
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Магістралі вздовж води та шопінг-моли на околицях: поширені помилки містобудування
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:52
Додано: Суб 21 лип, 2018 08:51
Это понятно.
Вопрос по "неотличающимся" характеристикам панели и монолита.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 21 лип, 2018 09:34
почему же ниочем? вполне адекватная характеристика бюжетных говностроев
для старта, или аренды пока не купишь шото свое годится, но если задержаться в таком гетто на всю жизнь - ...опа психике, про комфорт проживания смешно даже говорить, а панель это, или монолит - вопрос уже десятый
мои школьные годы прошли на лесном, когда он был точно таким же районом новостроев, я видел как застраивались оболонь, троя и хорек и помню таких же радостных и полных надежд новоселов - посмотрите шо с ними сейчас, а ведь они застраивались комплексно, согласно всех нормативов, со всей инфраструктурой, школами и детсадами во дворах, с гастрономами и универсамами и с плотностью на несколько порядков меньшей, чем строят сейчас
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 21 лип, 2018 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 21 лип, 2018 09:53
И тут же вывален текст, в котором только про сральники на автовокзалах и правда. Остальное, авто действительно 100 лет не выезжал со своей Троещины.
Особенно, про убитую дорогу на Одессу автор явно не ездил по трассе
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