Додано: Суб 21 лип, 2018 09:34

Alex6 написав: airmax78 написав: Косит под Варламова (Владу ссылку не открывать - будет обидно):

https://medium.com/@havand/%D1%85%D1%83 ... 7d34aed002 Косит под Варламова (Владу ссылку не открывать - будет обидно):



текст ниочем

просто взял все крупные панельные проекты... хотя современная панель по всем характеристикам мало чем отличается от масового монолита

текст ниочемпросто взял все крупные панельные проекты... хотя современная панель по всем характеристикам мало чем отличается от масового монолита

почему же ниочем? вполне адекватная характеристика бюжетных говностроевдля старта, или аренды пока не купишь шото свое годится, но если задержаться в таком гетто на всю жизнь - ...опа психике, про комфорт проживания смешно даже говорить, а панель это, или монолит - вопрос уже десятыймои школьные годы прошли на лесном, когда он был точно таким же районом новостроев, я видел как застраивались оболонь, троя и хорек и помню таких же радостных и полных надежд новоселов - посмотрите шо с ними сейчас, а ведь они застраивались комплексно, согласно всех нормативов, со всей инфраструктурой, школами и детсадами во дворах, с гастрономами и универсамами и с плотностью на несколько порядков меньшей, чем строят сейчас