Додано: Суб 21 лип, 2018 10:05

hume написав: Смотрел по тревэл выбор квартиры американцами в эквадоре. Их в дикий шок повергло количество квартир в доме - 96 штук. Сказали, что это общага и уехали.



у меня приятель в эквадор в 2010ом уехал и занимается как раз строительством жилья, говорит 90% - низкоэтажное, из чисто эквадорских особенностей - туалет должен быть в каждой комнате + непременно отдельный туалет для гостей

говорит шо очень большая проблема с фурнитурой и материалами для кухонь - все втридорога, им там все пока в новинку, индейцы хуле

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.