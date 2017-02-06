Смотрел по тревэл выбор квартиры американцами в эквадоре. Их в дикий шок повергло количество квартир в доме - 96 штук. Сказали, что это общага и уехали.
Сосунки в эквадоре не знают как можно 250 в панели нарезать.))
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Додано: Суб 21 лип, 2018 09:53
Смотрел по тревэл выбор квартиры американцами в эквадоре. Их в дикий шок повергло количество квартир в доме - 96 штук. Сказали, что это общага и уехали.
Сосунки в эквадоре не знают как можно 250 в панели нарезать.))
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:02
Дорога убитая только от б церкви до поворота на Николаев. Толчки не проверял, но поверю прохфэссору на слово
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:05
у меня приятель в эквадор в 2010ом уехал и занимается как раз строительством жилья, говорит 90% - низкоэтажное, из чисто эквадорских особенностей - туалет должен быть в каждой комнате + непременно отдельный туалет для гостей
говорит шо очень большая проблема с фурнитурой и материалами для кухонь - все втридорога, им там все пока в новинку, индейцы хуле
трехметровый крокодил, живущий в луже за домом, или пятиметровая анаконда в центре города - обычное дело
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:13
Так и есть, в трёх квартирах с прайсом в 200 куе стоят кухни, которые заслуживают только быть поставленными у Влада в Эврике.
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:22
влад считает шо эврика заслуживает большего)
и про "социальную роль арендаторов" интересно пишет - почитайте на соседней ветке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Элитная, центр..
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:56
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:11
тотальне зубожиння
хроніки тотального зубожіння:
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:41
Тааааа.... У меня напротив подъезда паркуется Ку 3 и б***. Не Славута и не Логан, те спокойно проходят пешком 20 метров к дверям. Бывает....
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:56
на днях видел, как приличного вида чувак запихивал во внедорожник инфинити тележку из супермаркета, а на удивленные возгласы жены бурчал шото о том, как она пригодится его маме в селе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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