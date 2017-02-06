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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1649165016511652>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:53

Смотрел по тревэл выбор квартиры американцами в эквадоре. Их в дикий шок повергло количество квартир в доме - 96 штук. Сказали, что это общага и уехали.

Сосунки в эквадоре не знают как можно 250 в панели нарезать.))
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:02

  pesikot написав:
  Frant написав:Фейслесарям, які 100 років не їздили далі великої кільцевої та бориспільського аеропорту:


http://uainfo.org/blognews/1532071246-s ... obuse.html

И тут же вывален текст, в котором только про сральники на автовокзалах и правда. Остальное, авто действительно 100 лет не выезжал со своей Троещины.
Особенно, про убитую дорогу на Одессу :) автор явно не ездил по трассе

Дорога убитая только от б церкви до поворота на Николаев. Толчки не проверял, но поверю прохфэссору на слово
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:05

  hume написав:Смотрел по тревэл выбор квартиры американцами в эквадоре. Их в дикий шок повергло количество квартир в доме - 96 штук. Сказали, что это общага и уехали.

Сосунки в эквадоре не знают как можно 250 в панели нарезать.))


у меня приятель в эквадор в 2010ом уехал и занимается как раз строительством жилья, говорит 90% - низкоэтажное, из чисто эквадорских особенностей - туалет должен быть в каждой комнате + непременно отдельный туалет для гостей
говорит шо очень большая проблема с фурнитурой и материалами для кухонь - все втридорога, им там все пока в новинку, индейцы хуле
трехметровый крокодил, живущий в луже за домом, или пятиметровая анаконда в центре города - обычное дело
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:13

  kingkongovets написав:у меня приятель в эквадор в 2010ом уехал и занимается как раз строительством жилья, говорит 90% - низкоэтажное, из чисто эквадорских особенностей - туалет должен быть в каждой комнате + непременно отдельный туалет для гостей
говорит шо очень большая проблема с фурнитурой и материалами для кухонь - все втридорога, им там все пока в новинку, индейцы хуле
трехметровый крокодил, живущий в луже за домом, или пятиметровая анаконда в центре города - обычное дело

Так и есть, в трёх квартирах с прайсом в 200 куе стоят кухни, которые заслуживают только быть поставленными у Влада в Эврике.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:22

  hume написав:в трёх квартирах с прайсом в 200 куе стоят кухни, которые заслуживают только быть поставленными у Влада в Эврике.


влад считает шо эврика заслуживает большего)
и про "социальную роль арендаторов" интересно пишет - почитайте на соседней ветке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Элитная, центр..ЗображенняЗображенняЗображення
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:56

  Оранжевый-хит сезона написав:Элитная, центр..

Чем Златоустовская не вторая золотая миля? А этот дом Енергобудлизинга - это та компания, что очень долго строит ур0дца на Берестейской.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:11

тотальне зубожиння

хроніки тотального зубожіння:

Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).

І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.

Видно, бізнесмени голодають.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:41

  flyman написав:хроніки тотального зубожіння:

Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).

І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.

Видно, бізнесмени голодають.


Тааааа.... У меня напротив подъезда паркуется Ку 3 и б***. Не Славута и не Логан, те спокойно проходят пешком 20 метров к дверям. Бывает.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:56

  flyman написав:хроніки тотального зубожіння:

Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).

І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.

Видно, бізнесмени голодають.


на днях видел, как приличного вида чувак запихивал во внедорожник инфинити тележку из супермаркета, а на удивленные возгласы жены бурчал шото о том, как она пригодится его маме в селе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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