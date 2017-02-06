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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1649165016511652

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:39

  kingkongovets написав:
  flyman написав:хроніки тотального зубожіння:

Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).

І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.

Видно, бізнесмени голодають.


на днях видел, как приличного вида чувак запихивал во внедорожник инфинити тележку из супермаркета, а на удивленные возгласы жены бурчал шото о том, как она пригодится его маме в селе

це настчот "прилічной публіки" в модних домах (вєдь в хрущиках: наркомени, алконавти і пєнси)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:46

  flyman написав:це настчот "прилічной публіки" в модних домах (вєдь в хрущиках: наркомени, алконавти і пєнси)


исходя из моего собственного опыта, самая приличная, беспроблемная и бесконфликтная публика - в домах бывшей советской номенклатуры
воспитанные, интеллигентные и неплохо обеспеченные старички пенсионеры дадут сто очков вперед успешным нуворишам, не говоря уже об их детях
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 13:45

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Элитная, центр..

Чем Златоустовская не вторая золотая миля? А этот дом Енергобудлизинга - это та компания, что очень долго строит ур0дца на Берестейской.

мусорники на детской площадке это вообще лайфхак...
и вонь там такая что пипец
Оранжевый-хит сезона
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