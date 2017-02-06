Додано: Суб 21 лип, 2018 11:11

хроніки тотального зубожіння:



Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).



І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.



Видно, бізнесмени голодають.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.