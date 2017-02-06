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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:22
hume написав:
в трёх квартирах с прайсом в 200 куе стоят кухни, которые заслуживают только быть поставленными у Влада в Эврике.
влад считает шо эврика заслуживает большего)
и про "социальную роль арендаторов" интересно пишет - почитайте на соседней ветке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 10:25
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 21 лип, 2018 10:56
Оранжевый-хит сезона написав:
Элитная, центр..
Чем Златоустовская не вторая золотая миля? А этот дом Енергобудлизинга - это та компания, что очень долго строит ур0дца на Берестейской.
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BIGor
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:11
хроніки тотального зубожіння:
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:41
flyman написав:
хроніки тотального зубожіння:
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
Тааааа.... У меня напротив подъезда паркуется Ку 3 и б***. Не Славута и не Логан, те спокойно проходят пешком 20 метров к дверям. Бывает....
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:56
flyman написав:
хроніки тотального зубожіння:
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
на днях видел, как приличного вида чувак запихивал во внедорожник инфинити тележку из супермаркета, а на удивленные возгласы жены бурчал шото о том, как она пригодится его маме в селе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 12:39
kingkongovets написав: flyman написав:
хроніки тотального зубожіння:
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
на днях видел, как приличного вида чувак запихивал во внедорожник инфинити тележку из супермаркета, а на удивленные возгласы жены бурчал шото о том, как она пригодится его маме в селе
це настчот "прилічной публіки" в модних домах (вєдь в хрущиках: наркомени, алконавти і пєнси)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 21 лип, 2018 12:46
flyman написав:
це настчот "прилічной публіки" в модних домах (вєдь в хрущиках: наркомени, алконавти і пєнси)
исходя из моего собственного опыта, самая приличная, беспроблемная и бесконфликтная публика - в домах бывшей советской номенклатуры
воспитанные, интеллигентные и неплохо обеспеченные старички пенсионеры дадут сто очков вперед успешным нуворишам, не говоря уже об их детях
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 13:45
BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Элитная, центр..
Чем Златоустовская не вторая золотая миля? А этот дом Енергобудлизинга - это та компания, что очень долго строит ур0дца на Берестейской.
мусорники на детской площадке это вообще лайфхак...
и вонь там такая что пипец
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 21 лип, 2018 15:31
flyman написав:
хроніки тотального зубожіння:
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
Сам выпил вина , не могу понять- зачем нужны пачки из под вина с вышнями?
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kash
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