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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1650165116521653>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:52

  flyman написав:хроніки тотального зубожіння:

Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).

І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.

Видно, бізнесмени голодають.

Это даже не сказка, а убогая выдумка :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:59

  pesikot написав:
  flyman написав:хроніки тотального зубожіння:

Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).

І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.

Видно, бізнесмени голодають.

Это даже не сказка, а убогая выдумка :)

ага, 3 літра вишень зникли сказочним образом в илітном новостроі,
шото мені кажеться шо Вєталька ночами ссить в под"єздах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:07

  Viktor написав:
  ребе Нок написав:
  Zebra написав:Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.

Мне кажется ирпенебуча переоценены, со временем на рынке будет сдвиг бо до людей дойдет что не надо им несколько квартир, что дефицита квартир нет и уже не будет, рост цен в несколько раз в далеком прошлом, тогда ирпенебуча качнется и упадет еще ниже чем должна была бы стоить и даже ниже Чернигова.


С чего бы ей падать? Жить в пригороде - это нормально. По-западному, если можно так выразиться. Тем более, в Ирпене и Буче есть железка. Электрички отремонтированные запустили с минимальным интервалом. Дальше только лучше будет с этим направлением.

Возможно, как всегда идём по российскому сценарию? Огромная столичная агломерация, и малозаселенная целина (кроме Питера)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:ага, 3 літра вишень зникли сказочним образом в илітном новостроі,
шото мені кажеться шо Вєталька ночами ссить в под"єздах


як прийшло, так і пішло, ніколи не повірю що ти їх купив
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:19

  IgA написав:Какое-то время бывал в горевшей высотке на Шулявке. МОПы заюзанные, с консервными банками окурков на переходах и каки-ми то строительными остатками в коридорах. Лифт ходит так медленно что проще пешком. При этом он еще и периодически ломается и на день-два остается один лифт. Краем уха слышал от местной обитательницы что проблема в том что много квартир под арендой и собрать с них деньги на ремонт задача сложная. В мрачном (в прямом смысле - на освещении явно экономят) парадном на ресепшене злые бабки сбивают деньги с обитателей квартир себе на зарплату. В хрущах конечно все хуже, но все же цены на олх на этот дом оставили меня в недоумении.

Наверно продавцы читают эту тему, понимают что "буит.тока.даражать", и соответственно регулярно обновляют ценники-хотелки вверх :)
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:21

  flyman написав:
  pesikot написав:
  flyman написав:хроніки тотального зубожіння:

Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).

І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.

Видно, бізнесмени голодають.

Это даже не сказка, а убогая выдумка :)

ага, 3 літра вишень зникли сказочним образом в илітном новостроі,
шото мені кажеться шо Вєталька ночами ссить в под"єздах

Якби я десь побачив у під'їзді пачки з-під пакетованого вина, перше, що б подумав - якась алкашня сміття залишила
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:22

  kingkongovets написав:
flyman написав:ага, 3 літра вишень зникли сказочним образом в илітном новостроі,
шото мені кажеться шо Вєталька ночами ссить в под"єздах


як прийшло, так і пішло, ніколи не повірю що ти їх купив

в себе на дачі нарвав
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:23

  Faceless написав:Якби я десь побачив у під'їзді пачки з-під пакетованого вина, перше, що б подумав - якась алкашня сміття залишила

в модном МОПі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:24

  Оранжевый-хит сезона написав:не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса

Это называется - неадекватные хотелки продавцов.
Заканчивается это лопнувшими пузырями
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:25

  flyman написав:
  Faceless написав:Якби я десь побачив у під'їзді пачки з-під пакетованого вина, перше, що б подумав - якась алкашня сміття залишила

в модном МОПі?

Та куди тільки не позалазять.
От ви, резидент цоколя, що в тому МОПі робили? :mrgreen:
Faceless
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