Додано: Суб 21 лип, 2018 16:18

flyman написав: ага, 3 літра вишень зникли сказочним образом в илітном новостроі,

шото мені кажеться шо Вєталька ночами ссить в под"єздах



як прийшло, так і пішло, ніколи не повірю що ти їх купив як прийшло, так і пішло, ніколи не повірю що ти їх купив

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.