|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лип, 2018 15:52
flyman написав:
хроніки тотального зубожіння:
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
Это даже не сказка, а убогая выдумка
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1496
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 466 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лип, 2018 15:59
pesikot написав: flyman написав:
хроніки тотального зубожіння:
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
Это даже не сказка, а убогая выдумка
ага, 3 літра вишень зникли сказочним образом в илітном новостроі,
шото мені кажеться шо Вєталька ночами ссить в под"єздах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14183
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 837 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:07
Viktor написав: ребе Нок написав: Zebra написав:
Начал понимать почему Киевская область стоит как областные центры депрессивных городов. Количество строек в Киевской области на единицу населения значительно выше, чем в депрессивных, нет подпитки из других райцентров. Например в Чернигов пытаются со всех районов втулить своих детей, не понимая, что в Киевской области цены такие же. Все смотрят цены Киева шарахаются и ищут варианты в своих областных центрах - и дети ближе, и по деньгам якобы "потянем". А реально Киевская область больше перспектив, чем в областных.
Мне кажется ирпенебуча переоценены, со временем на рынке будет сдвиг бо до людей дойдет что не надо им несколько квартир, что дефицита квартир нет и уже не будет, рост цен в несколько раз в далеком прошлом, тогда ирпенебуча качнется и упадет еще ниже чем должна была бы стоить и даже ниже Чернигова.
С чего бы ей падать? Жить в пригороде - это нормально. По-западному, если можно так выразиться. Тем более, в Ирпене и Буче есть железка. Электрички отремонтированные запустили с минимальным интервалом. Дальше только лучше будет с этим направлением.
Возможно, как всегда идём по российскому сценарию? Огромная столичная агломерация, и малозаселенная целина (кроме Питера)
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:18
flyman написав:ага, 3 літра вишень зникли сказочним образом в илітном новостроі,
шото мені кажеться шо Вєталька ночами ссить в под"єздах
як прийшло, так і пішло, ніколи не повірю що ти їх купив
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4010
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:19
IgA написав:
Какое-то время бывал в горевшей высотке на Шулявке. МОПы заюзанные, с консервными банками окурков на переходах и каки-ми то строительными остатками в коридорах. Лифт ходит так медленно что проще пешком. При этом он еще и периодически ломается и на день-два остается один лифт. Краем уха слышал от местной обитательницы что проблема в том что много квартир под арендой и собрать с них деньги на ремонт задача сложная. В мрачном (в прямом смысле - на освещении явно экономят) парадном на ресепшене злые бабки сбивают деньги с обитателей квартир себе на зарплату. В хрущах конечно все хуже, но все же цены на олх на этот дом оставили меня в недоумении.
Наверно продавцы читают эту тему, понимают что "буит.тока.даражать", и соответственно регулярно обновляют ценники-хотелки вверх
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:21
flyman написав: pesikot написав: flyman написав:
хроніки тотального зубожіння:
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
Это даже не сказка, а убогая выдумка
ага, 3 літра вишень зникли сказочним образом в илітном новостроі,
шото мені кажеться шо Вєталька ночами ссить в под"єздах
Якби я десь побачив у під'їзді пачки з-під пакетованого вина, перше, що б подумав - якась алкашня сміття залишила
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21325
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 4732 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:22
kingkongovets написав:
flyman написав:ага, 3 літра вишень зникли сказочним образом в илітном новостроі,
шото мені кажеться шо Вєталька ночами ссить в под"єздах
як прийшло, так і пішло, ніколи не повірю що ти їх купив
в себе на дачі нарвав
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14183
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 837 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:23
Faceless написав:
Якби я десь побачив у під'їзді пачки з-під пакетованого вина, перше, що б подумав - якась алкашня сміття залишила
в модном МОПі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14183
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 837 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:24
Оранжевый-хит сезона написав:
не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса
Это называется - неадекватные хотелки продавцов.
Заканчивается это лопнувшими пузырями
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:25
flyman написав: Faceless написав:
Якби я десь побачив у під'їзді пачки з-під пакетованого вина, перше, що б подумав - якась алкашня сміття залишила
в модном МОПі?
Та куди тільки не позалазять.
От ви, резидент цоколя, що в тому МОПі робили?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21325
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 4732 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|