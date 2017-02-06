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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обсуждение пачек из-под пакетированного вина в теме о покупке недвижимости? Мощный троллинг, но у некоторых полностью вписывается в образ.
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По поводу индексов. В основном реальные цены ниже, но когда хочешь что-то конкретное, то уши заворачиваются от такого "падения" цен.
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:54
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:11
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:18
і квартира, і дача, і теща, і жінка, і подруги і ще багато чого....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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