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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1650165116521653

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обсуждение пачек из-под пакетированного вина в теме о покупке недвижимости? Мощный троллинг, но у некоторых полностью вписывается в образ.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу индексов. В основном реальные цены ниже, но когда хочешь что-то конкретное, то уши заворачиваются от такого "падения" цен.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:54

  Vlad442 написав:Обсуждение пачек из-под пакетированного вина в теме о покупке недвижимости? Мощный троллинг, но у некоторых полностью вписывается в образ.

Суббота, вечер, можно и муха попинать. Он же искренне считает это тоже троллингом :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:11

  flyman написав:в себе на дачі нарвав

Мух, легенду рушите.
По легенде, вы же мух-мен под 40 и у вас жена в Тернополе с тёщей.
Какая дача под Киевом ?
Какая подруга ?
Какой мен под 40, да и под 30 оставит что-либо просто так где-нибудь ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:18

  pesikot написав:
  flyman написав:в себе на дачі нарвав

Мух, легенду рушите.
По легенде, вы же мух-мен под 40 и у вас жена в Тернополе с тёщей.
Какая дача под Киевом ?
Какая подруга ?
Какой мен под 40, да и под 30 оставит что-либо просто так где-нибудь ? :)

і квартира, і дача, і теща, і жінка, і подруги і ще багато чого....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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