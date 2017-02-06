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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:31
Обсуждение пачек из-под пакетированного вина в теме о покупке недвижимости? Мощный троллинг, но у некоторых полностью вписывается в образ.
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Vlad442
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Додано: Суб 21 лип, 2018 16:42
По поводу индексов. В основном реальные цены ниже, но когда хочешь что-то конкретное, то уши заворачиваются от такого "падения" цен.
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Kostia
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:11
flyman написав:
в себе на дачі нарвав
Мух, легенду рушите.
По легенде, вы же мух-мен под 40 и у вас жена в Тернополе с тёщей.
Какая дача под Киевом ?
Какая подруга ?
Какой мен под 40, да и под 30 оставит что-либо просто так где-нибудь ?
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pesikot
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:18
pesikot написав: flyman написав:
в себе на дачі нарвав
Мух, легенду рушите.
По легенде, вы же мух-мен под 40 и у вас жена в Тернополе с тёщей.
Какая дача под Киевом ?
Какая подруга ?
Какой мен под 40, да и под 30 оставит что-либо просто так где-нибудь ?
і квартира, і дача, і теща, і жінка, і подруги і ще багато чого....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:55
муха, мне сегодня предложили нежилую недвигу - гараж в кооперативе на брожка (бывшая кировоградская), недалеко от зе лейкс
первая линия
5 куе - твой инвестбюджет
шо скажешь?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:00
kingkongovets написав:
муха, мне сегодня предложили нежилую недвигу - гараж в кооперативе на брожка (бывшая кировоградская), недалеко от зе лейкс
первая линия
5 куе - твой инвестбюджет
шо скажешь?
Кирпич, металл, с ямой, сколько метров?
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Kostia
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:05
Kostia написав: kingkongovets написав:
муха, мне сегодня предложили нежилую недвигу - гараж в кооперативе на брожка (бывшая кировоградская), недалеко от зе лейкс
первая линия
5 куе - твой инвестбюджет
шо скажешь?
Кирпич, металл, с ямой, сколько метров?
кирпич канешна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:08
kingkongovets написав: Kostia написав: kingkongovets написав:
муха, мне сегодня предложили нежилую недвигу - гараж в кооперативе на брожка (бывшая кировоградская), недалеко от зе лейкс
первая линия
5 куе - твой инвестбюджет
шо скажешь?
Кирпич, металл, с ямой, сколько метров?
кирпич канешна
С ямой можно брать)
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Kostia
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:09
kingkongovets написав: Kostia написав: kingkongovets написав:
муха, мне сегодня предложили нежилую недвигу - гараж в кооперативе на брожка (бывшая кировоградская), недалеко от зе лейкс
первая линия
5 куе - твой инвестбюджет
шо скажешь?
Кирпич, металл, с ямой, сколько метров?
кирпич канешна
єсли метраж около 50м2 (ПА100) то "надабрать"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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